Песков сообщил о переносе совещания Путина по ТЭК

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о переносе совещания по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, которое во вторник должен был провести российский лидер Владимир Путин.
Путин во вторник, 14 ноября, должен был провести совещание по развитию топливно-энергетического комплекса России. В рамках мероприятия планировалось обсудить вопросы подготовки к зиме, а также текущие вопросы.
При этом он отметил, что о новых сроках совещания будет сообщено дополнительно.
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«По сути в рабочем порядке уже были определены многие темы из тех, что были на повестке дня, поэтому было принято решение совещание перенести», - сказал Песков.
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Элина Позднякова