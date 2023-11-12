Песков: страны Запада дружат между собой, только чтобы вытеснить Россию

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Страны Запада поддерживают дружбу не из личных побуждений, а чтобы вытеснить Россию. Таким мнением поделился пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, чьи слова в своём Telegram-канале приводит журналист Павел Зарубин.
Песков объяснил, что, как правило, дружба Запада с той или иной страной заключается в том, чтобы вытеснить Россию из этого государства.
Однако, по словам пресс-секретаря Путина, такая политика не имеет перспектив. К тому же, Россия уже научилась обходить такие действия, выстраивая сотрудничество с расчётом на возможные риски.
Ранее Дмитрий Песков осудил западные СМИ за сообщения в адрес России и Казахстана.
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Однако, по словам пресс-секретаря Путина, такая политика не имеет перспектив. К тому же, Россия уже научилась обходить такие действия, выстраивая сотрудничество с расчётом на возможные риски.
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Анастасия Чинкова