Кремль отреагировал на возможную конфискацию российских активов на Западе

Фото: сайт Кремля
Прошедшей ночью стало известно, что комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, который дает президенту право конфисковывать суверенные российские активы, а госсекретарю — передавать их в пользу Украины. В Кремле прокомментировали это решение.
Представитель Кремля также заверил, что Россия, конечно, будет оспаривать подобные решения и действия, причем оспаривать бессрочно, что повлечет значительные судебные издержки и юридические последствия для тех, кто подобные решения принимает и для тех, кто ими попытается воспользоваться. Песков также добавил, что российское руководство, безусловно, разработает ответные меры, и они вряд ли будут зеркальными. Но они точно будут такими, чтобы наилучшим образом соответствовать российским интересам, заключил пресс-секретарь президента.
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Александр Бойцов