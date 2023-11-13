Песков: В расследовании диверсии на «Северных потоках» все чаще виден след Киева

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Украинский след всё чаще фигурирует в расследовании диверсии на «Северных потоках», об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Напомним, на прошлой неделе американская газета The Washington Post заявила, что бывший командир одной из частей сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский был координатором подрыва морских газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».
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Евгения Парфентьева