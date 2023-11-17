Песков заявил, что Россия не примет врагов

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Покинувшие страну россияне, которые нелестно высказывались о России, финансировали вооружённые силы Украины и клеветали на свою родину, не смогут вернуться в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360.
По словам Пескова, решившие вернуться не будут согласны с положениями этих законов и тем, как они повлияют на их жизнь.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова