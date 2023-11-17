«Такой же, как Путин»: Песков рассказал, каким должен быть следующий президент России

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что следующий президент России должен быть таким же как действующий российский лидер Владимир Владимирович Путин.
«Таким же. Или другим, но таким же», — ответил Песков на вопрос, каким должен быть следующий президент России.
Ранее Путин заявил, что использование избирательными комиссиями современных стандартов спровоцировало рост доверия к выборам среди россиян. По его словам, использование избирательными комиссиями современных стандартов позволило добиться существенного роста доверия и к выборам, и к самой избирательной системе. Также глава российского государства заявил, что отличительной чертой российской избирательной системы является максимальная информационная открытость.
Читайте также:
Путин рассказал о честных выборах в России и вмешательстве в них
Путин подписал поправки к закону о выборах президента
Песков заявил, что Путин ещё не принял решение о выдвижении на пятый президентский срок
Элина Позднякова