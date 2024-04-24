Фото: сайт Кремля
Украинский юрист-международник Александр Калиниченко заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет разместить свой военно-промышленный комплекс (ВПК) на Украине. Об этом Калиниченко сообщил в интервью Liga.net.
По мнению украинского юриста, это объясняет заявления Макрона о возможной отправке французских войск на Украину. Калиниченко отметил, что Франция намерена наращивать тренировочные миссии украинских войск.
Он добавил, что в настоящее время французов на уровне Европейского союза учат в Польше и Германии. Калиниченко заключил, что французские объекты могут быть размещены в западных регионах Украины.
Ранее лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к самоубийству, занимаясь подготовкой войск к отправке на Украину.
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Он добавил, что в настоящее время французов на уровне Европейского союза учат в Польше и Германии. Калиниченко заключил, что французские объекты могут быть размещены в западных регионах Украины.
Ранее лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к самоубийству, занимаясь подготовкой войск к отправке на Украину.
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Екатерина Коршунова