Под завалами подъезда в Шебекино обнаружили тело четвертого погибшего

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Под завалами обрушившегося подъезда пятиэтажного дома в Шебекино Белгородской области обнаружено тело четвертого погибшего, заявила МЧС России.
«В Шебекино найден еще один погибший. Более 50 процентов завалов разобрано. Вывезено порядка 250 кубометров строительного подчеркнули отметили в ведомстве.
Ранее МЧС России сообщило, что число погибших в результате обрушения подъездов жилых домов возросло до трех человек.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал авиаудар по Шебекино, назвав его очередным неизбирательным обстрелом со стороны Украины.
До этого днем в пятницу, 14 июня, жилой дом в Шебекино подвергся обстрелу. В результате удара обрушился подъезд. На данный момент десять человек числятся пропавшими без вести.
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Александр Климов