В Белгородской области сообщили о четырех погибших за сутки при атаках ВСУ

Фото: iStock/Iulianna Est
Четыре мирных жителя погибли в результате атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, спасатели извлекли тела женщины и мужчины из-под завалов разрушенного подъезда в Шебекино. В селе Муром Шебекинского района беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, в результате удара и последующего взрыва погиб водитель.
Кроме того, поселок Октябрьский в Белгородском районе был обстрелян из реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Также он выразил соболезнования родным и близким.
В селе Архангельское Шебекинского округа местный житель получил осколочные ранения и был доставлен в областную клиническую больницу, добавил глава региона.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал авиаудар по Шебекино, назвав его очередным неизбирательным обстрелом со стороны Украины.
Ранее днем в пятницу, 14 июня, жилой дом в Шебекино подвергся обстрелу. В результате удара обрушился подъезд. На данный момент десять человек числятся пропавшими без вести.
Читайте также:
Десять человек числятся в официальном списке пропавших без вести в Шебекино
Из-под развалин подъезда дома в Шебекино слышны крики детей
В Шебекино в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного дома
Кроме того, поселок Октябрьский в Белгородском районе был обстрелян из реактивных систем залпового огня (РСЗО).
«Случилось самое страшное – в результате прямого попадания на территорию индивидуального жилого домовладения погибла женщина», – написал Гладков.
Также он выразил соболезнования родным и близким.
В селе Архангельское Шебекинского округа местный житель получил осколочные ранения и был доставлен в областную клиническую больницу, добавил глава региона.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал авиаудар по Шебекино, назвав его очередным неизбирательным обстрелом со стороны Украины.
Ранее днем в пятницу, 14 июня, жилой дом в Шебекино подвергся обстрелу. В результате удара обрушился подъезд. На данный момент десять человек числятся пропавшими без вести.
Читайте также:
Десять человек числятся в официальном списке пропавших без вести в Шебекино
Из-под развалин подъезда дома в Шебекино слышны крики детей
В Шебекино в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного дома
Александр Климов