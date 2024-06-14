Десять человек числятся в официальном списке пропавших без вести в Шебекино

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В городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела ВСУ обрушился целый подъезд многоэтажного дома. Десять человек входят в официальных списках пропавших без вести.
В настоящее время известно о двух погибших, тела которых спасатели извлекли из-под обломков частично обрушившегося дома, сообщает телеграм-канал Mash. Прямо сейчас в разборе завалов задействованы 230 человек и 47 единиц специальной техники. Недавно ещё четверых жильцов спасли с пятого этажа повреждённого дома с помощью автолестницы. Известно как минимум о пяти пострадавших.
ПО предварительным данным, ВСУ нанесли удар по жилому дому ракетой «Точка У». Первые три этажа в подъезде рухнули, четвёртый и пятый повисли на железобетонной конструкции. Правоохранители оцепили территорию в радиусе километра. Жильцы соседних подъездов эвакуированы в соседнюю школу. Спасатели и волонтёры Народного фронта продолжают разбор завалов, время от времени устраивая «минуту тишины», чтобы услышать призывы о помощи людей, погребённых заживо под обломками.
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Александр Бойцов