Подмосковье стало регионом-лидером по применению искусственного интеллекта

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Московская область вошла в число российских регионов-лидеров по применению искусственного интеллекта. Таковы результаты первого исследования «Индекс интеллектуальной зрелости» регионов, проведённого по поручению президента. Рейтинг составил Национальный центр развития искусственного интеллекта при правительстве.
«Искусственный интеллект развивается семимильными шагами, и наша основная задача – сделать так, чтобы технологии служили людям, приносили пользу. В Подмосковье мы успешно внедряем ИИ в самые разные сферы. Так, робот Светлана по телефону оформляет вызов врача на дом, записывает пациентов на приём. Он ежедневно принимает 25 тыс звонков, заменяя труд более 300 операторов. В здравоохранении ИИ также помогает читать медицинские снимки, заполнять медкарты», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Другой пример, по его словам, – экология и контроль за перемещением строительных отходов. ИИ сам проверяет все грузовики - есть ли в кузове строительный мусор, имеется ли электронный талон
За перемещением строительных отходов в регионе следят около 2 тыс камер с ИИ-технологиями. Нейросеть, используя данные видеонаблюдения, распознаёт в онлайн-режиме грузовики по их контурам, определяет потенциальные места сброса за счёт анализа времени между фотографиями с различных камер, где машина появлялся с полным, а затем с пустым кузовом.
Благодаря нейросети, выписано штрафов почти на100 млн рублей. Это ИИ-решение получило спецприз «Зелёной премии» в номинации «Инициативы отраслевых компаний».
Искусственный интеллект применяется и во многих других сферах – например, контролирует чистоту во дворах. В рамках проекта «Чистая территория» за порядком следят 6 тыс видеокамер, подключённых к системе «Безопасный регион». Проверки проводят два раза в сутки. Искусственный интеллект уже научился находить граффити, листовки, мусор, ямы, негорящие фонари и другие нарушения.
В транспорте ИИ контролирует автобусы перед выходом на рейс, в строительстве – соблюдение правил безопасности и ход работ, а в социальной сфере – питание в образовательных учреждениях.
Всего в Подмосковье уже реализовано 27 проектов с применением искусственного интеллекта. Ещё семь находятся в стадии активной разработки. 2024-году планируют запустить ещё три новых сервиса.
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