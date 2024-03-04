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Politico: антироссийская позиция премьера Эстонии подрывает ее шансы в карьере

04 марта 2024, 14:57
Фото: iStock/Vector

Фото: iStock/Vector

О возможном назначении премьера Эстонии Каи Каллас на смену действующему представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю в альянсе говорят уже несколько месяцев.


У нее есть все шансы, вот только сейчас обстоятельства складываются не в ее пользу по причине обширной русофобии, присущей данной кандидатуре.

Ряд европейских чиновников уверены, что кандидатуру эстонского премьера поддержит президент Франции Эммануэль Макрон. Однако, Politico подчеркивает, что «не все верят, что у нее есть шанс». Позиция Каи Каллас вызывает «смешанные чувства» у многих членов ЕС именно по причине ее отношения к России.

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#эстония
#евросоюз
#россия
#россияне
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Раскрыта причина ненависти Запада к России
Политолог Мингалев: ненависть Запада к РФ вызвана завистью к природным ресурсам
04 марта 2024, 14:51

Фото: iStock/Ruma Aktar

Политолог Вадим Мингалев объяснил в беседе с «Известиями» ненависть Запада к России.
Мировое господство Запада постепенно сходит на нет. Ключевую роль в этом процессе играет Россия, на которую равняются другие страны. Так, например, Саудовская Аравия ранее была фактически нефтяным ближневосточным штатом США. Однако сейчас власти страны повернулись к России, государство входит в БРИКС, подчеркнул специалист.

Противостояние с западными странами наблюдается ещё с XV века. Однако, если раньше оно было своего рода игрой, то сейчас Запад всеми способами хочет подчинить себе Россию.

Так, по словам собеседника «Известий», Запад в первую очередь хочет завладеть российскими минеральными природными ресурсами, а их «заветная мечта» – покончить с русским миром.

При этом в настоящее время Запад теряет свою власть. Мир видит способность России не только остановить западные страны, но и стать фундаментом для формирования нового политического мира. В нём будут по-настоящему суверенные государства, которые выстроят хорошую экономику, установят дипломатические соглашения, а не будут заниматься политическими интригами, заключил политолог.

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#россия
#страны
#запад
#политика
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Захарова: ситуация с выборами президента РФ стала саморазоблачением для Запада
04 марта 2024, 14:31

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова

Ситуация с российскими президентскими выборами стала саморазоблачением для Запада. Об этом в беседе с RT сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что западные власти ещё задолго до проведения выбором определились с результатом, о чём говорят абсолютно открыто и не стесняясь.

Запад утверждает, что российские выборы якобы находятся вне правового поля, а граждане страны не рассматриваются в качестве свободно выражающих свою волю. Всё это, по словам собеседницы RT, говорит об отсутствии у западных политиков веры в демократию.

Дипломат подчеркнула, что Запад, не беря в расчёт волю россиян, самостоятельно определил исход российских выборов и теперь навязывает свою позицию.

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#выборы
#мария захарова
#россия
#запад
#президент
#россияне
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Орбан заявил, что Запад не сможет выиграть войну на Украине против России
Орбан: Очевидно, что Запад не сможет выиграть войну на Украине против России
04 марта 2024, 14:25

Фото: iStock/rarrarorro

Страны Запада не смогут одержать победу в конфликте на Украине против России. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках конференции, организованной Торгово-промышленной палатой страны.
«Уже совершенно очевидно, что Запад не сможет выиграть войну на Украине против России, рано или поздно должны начаться переговоры о мире», — заявил Орбан.

Однако он также предполагает, что и Россия вряд ли сможет победить. Ввиду этого Орбан видит единственный выход из положения, а именно - начало мирных переговоров.

Кроме того, он подчеркнул, что сейчас ситуация на поле боя складывается в интересах России. По мнению Орбана, время также играет на руку Москве, а не Западу. Кроме того, премьер Венгрии отметил, что западные страны уже упустили возможность переговоров для мирного урегулирования конфликта, когда Россия имела в этом заинтересованность.

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#россия
#страны
#запад
#переговоры
#венгрия
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Евросоюз опроверг слова Зеленского о недопоставке снарядов Украине
04 марта 2024, 14:18

Фото: iStock/bpawesome

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Украина получила не 300 тысяч, а 900 тысяч снарядов из обещанного миллиона. По его словам, Киев ошибочно считал, что весь объем должен быть предоставлен безвозмездно, пишет РИА «Новости».
«Реальность заключается в том, что в марте прошлого года 27 стран-членов приняли решение поставить за год один миллион снарядов. Я сказал «поставить», а не «передать», - уточнил Бретон.
Как пояснил Бретон поставки могут быть сделаны тремя способами: бесплатно, украинскими закупками и двусторонними поставками от соседних стран.

Безвозмездно Киев получил уже 300 тысяч снарядов, а к концу марта получит еще 250 тысяч. Ещё Украина сама купила более 350 тысяч единиц боеприпасов. Кроме того, есть двусторонние поставки. Их объёмы секретны.

Поэтому Бретон назвал утверждение Зеленского о недопоставке снарядов не соответствующим действительности. По его словам, Украине уже достались 900 тысяч снарядов, а к концу марта в распоряжении Киева будет более миллиона единиц.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Евросоюз отправил Украине только 300 тысяч снарядов из обещанного миллиона. В ЕС заявили, что причиной задержек являются проблемы с производством и опасения стран по поводу истощения своих запасов.

Россия, в свою очередь, считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта. В Москве заявляют, что данные действия только затягивают боевые действия и увеличивают число жертв среди мирного населения.

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#помощь
#украина
#евросоюз
#владимир зеленский
#киев
#снаряд
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Верховный суд признал легитимным отказ в регистрации на выборах Борису Надеждину
04 марта 2024, 13:57

Фото: iStock/Zolnierek

В феврале 2024 года российский политик Борис Надеждин не был допущен до выборной гонки в качестве кандидата в президенты. В Центризбиркоме РФ аргументировали свое решение высоким процентом брака в собранных Надеждиным подписях. Из 105 тыс. экземпляров, поданных политиком, комиссия сочла недействительными 9147.
Борис Надеждин решил оспорить решение в Верховном суде РФ и потерпел неудачу в своем намерении. Теперь он собирается подавать жалобы в президиум Верховного суда и в Конституционный суд РФ.

Напомним, что выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. В избирательных бюллетенях будут четыре кандидата: Владимир Путин, идущий самовыдвиженцем, Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди».

Борис Надеждин выдвигал свою кандидатуру от партии «Гражданская инициатива».

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#выборы
#президент
#россия
#закон
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Правнук Сталина призвал Лаврова расформировать ООН
04 марта 2024, 13:48

Фото: iStock/Askolds

Правнук Иосифа Сталина, художник Селим Бенсаад, направил открытое письмо Министру иностранных дел России Сергею Лаврову, в котором предложил распустить Организацию Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщило РИА «Новости».
Бенсаад выразил обеспокоенность несостоятельностью ООН в решении вопросов геноцида. По его мнению, организация не выполнила свою миссию по предотвращению убийства мирных жителей и «позволила истреблять русских» в Донбассе и проводить политику двойных стандартов в секторе Газа.

Он также подверг критике метод формирования секретариата ООН и призвал к изменению архитектуры глобального управления. Бенсаад готов официально поддержать инициативу МИД России по созыву специального заседания ООН, чтобы обсудить дальнейшую судьбу организации и участие России, как правопреемницы Советского Союза и страны-победительницы во Второй мировой войне.

Предложение Бенсаада вызвало в сообществе смешанные реакции. Одни считают, что ООН давно устарела и требует реформирования, а другие опасаются, что её расформирование приведет к хаосу и нестабильности.

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что в случае реформирования ООН основным принципом должна стать многополярность, что позволит организации эффективнее отвечать на современные вызовы.

Сергей Лавров выступил на Генеральной Ассамблее ООН с призывом изменить метод формирования секретариата и расширить состав Совета Безопасности, включив туда больше стран Азии, Африки и Латинской Америки.

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#сергей лавров
#мид
#оон
#рф
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США уничтожают Евросоюз через антироссийские санкции, заявила Захарова
04 марта 2024, 13:24

Фото: iStock/syahrir maulana

США введением антироссийских санкций и навязыванием своей воли уничтожают конкурентоспособность Евросоюза. Такое заявление в беседе с RT сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, Соединённым Штатам, при состоянии их экономики, крайне важно давить и преследовать своих конкурентов. Ими становится и Россия, и Китай. Но, вместе с тем, за конкурентов принимается и их союзник – Евросоюз.

Собеседница RT подчеркнула, что принятием санкций и осознанием дальнейшего ответа России на них, США заставляют ЕС также вводить ограничения.

Захарова отметила, что США стремятся погасить в Евросоюзе экономического, финансового и геополитического конкурента. Вводя антироссийские санкции, они рассчитывают на контрсанкции.

Также представитель МИД заявила об активном переходе европейских компаний в США. Выплачивая налоги Соединённым Штатам, они разрушают экономику Евросоюза.

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#сша
#евросоюз
#россия
#санкции
#экономика
#политика
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Медведев: Концепция «Украина — не Россия» должна исчезнуть навсегда
04 марта 2024, 13:18

Фото: kremlin.ru

Украину справедливо считают частью общерусской цивилизации, с таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на Всемирном фестивале молодежи.
«Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что Украина — это не Россия. Вот эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина — это, безусловно, Россия», — прокомментировал ситуацию Медведев.

По мнению политика, также должны исчезнуть попытки игнорировать тот факт, что Украина принадлежит к общерусской цивилизации.

Напомним, ранее Медведев, комментируя переговоры офицеров Бундесвера, заявил, что Германия начала готовиться к вооружённому противостоянию с Россией. Подробнее об это читайте в материале «Радио 1».

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#дмитрий медведев
#украина
#россия
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Посол ФРГ не стал комментировать намерение немецких офицеров взорвать Крымский мост
04 марта 2024, 12:18

Фото: iStock/Apriori1

Посол Федеративной Республики Германия (ФРГ) покинул здание Министерства иностранных дел Российской Федерации без комментариев, после того как был вызван на встречу по поводу обсуждения германскими офицерами возможной атаки на Крымский мост. Об этом пишет ТАСС.
Дипломат провел в здании российского МИД около 1 часа 10 минут, но не стал отвечать на вопросы журналистов.

Как стало известно, посол ФРГ Александер Ламбсдорф был приглашен в МИД РФ после того, как главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян обнародовала аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров ФРГ. В этом разговоре они обсуждали возможность атаки на Крымский мост без привлечения ответственности со стороны немецких властей. Симоньян также опубликовала его расшифровку, в которой отражены детали подготовки и обсуждаются характеристики ракет Taurus, способных нанести разрушительный удар по мосту.

Этот инцидент вызвал напряжение в отношениях между Россией и ФРГ, так как атака на Крымский мост является нарушением международного права и угрозой для безопасности региона. В своем заявлении канцлер Германии Олаф Шольц гарантировал, что НАТО не участвует и не собирается участвовать в украинском конфликте, что подчеркнуло серьёзность ситуации.

Крымский мост является важной транспортной артерией, связывающей Крым с материковой частью России. Он играет ключевую роль в экономическом развитии полуострова и обеспечении безопасности его жителей. Любые попытки атаки на мост будут рассматриваться как акт агрессии и вызовут соответствующую реакцию со стороны России.

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