Politico: антироссийская позиция премьера Эстонии подрывает ее шансы в карьере

Фото: iStock/Vector
О возможном назначении премьера Эстонии Каи Каллас на смену действующему представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю в альянсе говорят уже несколько месяцев.
У нее есть все шансы, вот только сейчас обстоятельства складываются не в ее пользу по причине обширной русофобии, присущей данной кандидатуре.
Ряд европейских чиновников уверены, что кандидатуру эстонского премьера поддержит президент Франции Эммануэль Макрон. Однако, Politico подчеркивает, что «не все верят, что у нее есть шанс». Позиция Каи Каллас вызывает «смешанные чувства» у многих членов ЕС именно по причине ее отношения к России.
Читайте также:
Эстония возведёт сотни бункеров на границе с Россией
Эстония хочет первой узаконить конфискацию активов России
Эстония планирует ограничить права живущих в стране россиян
Мария Федоровцева