Эстония возведёт сотни бункеров на границе с Россией

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Власти Эстонии объявили о строительстве порядка 600 бетонных бункеров на границе с Россией. Об этом сообщил советник вице-канцлера Минобороны страны Кайдо Тийтус.
Отмечается, что возведение бункеров нацелено на отражение «возможной агрессии» со стороны России.
По данным эстонского оборонного ведомства, большая часть бункеров будет построена в приграничном уезде Ида-Вирумаа, а также на юго-восточных территориях страны, в том числе и около Чудского озера.
Кроме того, согласно совместному решению глав Министерств обороны государств Балтики, подобные сооружения будут возведены ещё и на границе России с Латвией и Литвой.
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По данным эстонского оборонного ведомства, большая часть бункеров будет построена в приграничном уезде Ида-Вирумаа, а также на юго-восточных территориях страны, в том числе и около Чудского озера.
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Анастасия Чинкова