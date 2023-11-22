Politico: Орбан пригрозил ЕС приостановкой помощи Киеву

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что перестанет помогать Украине, если ЕС не изменит свою политику в отношении Киева, об этом пишет издание Politico со ссылкой на попавшее к ним письмо Орбана главе Евросовета Шарлю Мишелю.
«Европейский совет должен подвести итоги реализации и эффективности нашей текущей политики в отношении Украины, включая различные программы помощи», - сообщается в письме Орбана Мишелю.
По словам венгерского премьера, любые решения о дальнейшем спонсировании украинского конфликта должны быть оговорены на предстоящем саммите ЕС в декабре и одобрены коллегиально.
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