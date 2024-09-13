Стало известно, когда США и Британия могут одобрить удары ВСУ вглубь России

Фото: iStock/LewisTsePuiLung
США и Великобритания могут дать разрешение Украине наносить удары западными дальнобойными ракетами вглубь России на неделе высокого уровня в Генассамблее ООН, которая состоится в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября. Об этом сообщает американская газета Politico со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что британские власти не рассчитывают на какое-то официальное заявление на этих выходных.
«Британские чиновники заявили, что не ожидают какого-либо официального заявления на этих выходных. Один из них заявил, что надеется, что сделка будет подтверждена на полях Генассамблеи ООН», — указано в статье.Президент России Владимир Путин заявил, что возможное разрешение для ВСУ бить американским дальнобойным оружием вглубь РФ будет говорить о прямом участии НАТО в конфликте. В комментарии к видеофрагменту интервью российского лидера, опубликованному в соцсети Х, бизнесмен Илон Маск выразил свое беспокойство: «У меня плохое чувство по поводу этого».
Читайте также:
США могут дать зелёный свет ударам по России западными, но не американскими ракетами
НАТО призвали прислушаться к заявлению Путина
Украина ждет сигнал: Байден и Стармер обсуждают судьбоносное решение
Данил Пономарев