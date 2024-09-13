Украина ждет сигнал: Байден и Стармер обсуждают судьбоносное решение

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Президент США Джо Байден в пятницу проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, на которых планируется обсудить вопрос о снятии запрета на использование украинскими войсками западного дальнобойного оружия для ударов по территории России.
Переговоры состоятся в Белом доме и будут вторыми встречами Байдена и Стармера после назначения последнего на пост премьер-министра Великобритании.
Ожидается, что Украина станет ключевой темой обсуждения наряду с другими важными вопросами, такими как боевые действия в секторе Газа, защита судоходства в Красном море и двусторонние отношения между США и Великобританией.
Главной интригой остается вопрос, одобрят ли США и Британия возможность Украины наносить удары дальнобойным оружием за пределами Крыма и других аннексированных регионов России.
Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Соединённые Штаты пока не планируют снимать ограничения на удары Вооружённых сил Украины по российской территории с использованием американского дальнобойного оружия.
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Ожидается, что Украина станет ключевой темой обсуждения наряду с другими важными вопросами, такими как боевые действия в секторе Газа, защита судоходства в Красном море и двусторонние отношения между США и Великобританией.
Главной интригой остается вопрос, одобрят ли США и Британия возможность Украины наносить удары дальнобойным оружием за пределами Крыма и других аннексированных регионов России.
Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Соединённые Штаты пока не планируют снимать ограничения на удары Вооружённых сил Украины по российской территории с использованием американского дальнобойного оружия.
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Елена Перлова