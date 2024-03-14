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Политик Филиппо призвал к уничтожению Евросоюза

14 марта 2024, 17:32
Фото: istockphoto/Nebasin

Фото: istockphoto/Nebasin

Депутаты Европарламента «воткнули нож в спину» европейским фермерам. Ведь они фактически поддержали продление беспошлинного импорта украинской сельскохозяйственной продукции.
Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. До крайности взбешённый решением Европарламента, который направил на доработку документ о продлении на год беспошлинного ввоза в страны ЕС товаров с Украины, политик в своей социальной сети X (бывший Twitter) призвал уничтожить Евросоюз.

«ЕС хочет убить наше сельское хозяйство. Давайте убьём его раньше!» — написал Филиппо.


Уровень украинского импорта в Европу в настоящее время превышает показатели трёх предыдущих лет и он стал просто непосильным для европейских фермеров, считает политик.

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#сельское хозяйство
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#ес
#евросоюз
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Раскрыты истинные цели помощи США Украине
Учёный Арнау: США помогают Украине для развития своего ВПК
14 марта 2024, 17:59

Фото: istockphoto.com/ValleraTo

Испанский ученый, художник Пако Арнау заявил, что США с помощью поддержки Украине в конфликте наживаются на стране, развивая тем самым американский военно-промышленный комплекс.
«Некоторые американские чиновники прямо заявили, что большая часть предназначенных Украине денег попадает в США, в американскую оружейную промышленность. Правительства европейских государств покорны США, на них оказывается всё больше давления, чтобы они перебрасывали больше оружия на украинский фронт, так как это благоприятствует оружейной промышленности США», — пояснил в беседе с «Известиями» Арнау.

При этом, по его словам, западные политик всё чаще обращают внимание на коррупцию внутри Украины.

Ранее экс-президент США и кандидат на пост главы государства на предстоящих выборах Дональд Трамп заявил, что Евросоюзу надлежит увеличить объёмы финансирования киевского режима.

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#сша
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#украина
#европа
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Экс-депутат ЕП Коусо объяснил цели Макрона в запугивании ЕС Россией
14 марта 2024, 17:46

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Экс-депутат Европарламента Хавьер Коусо высказал мнение о том, что ужесточение позиции президента Франции Эммануэля Макрона по поводу Украины вызваны желанием запугать Евросоюз России для оправдания больших военных расходов.
«Это способ повысить уровень страха среди европейского населения и поддержать все впечатляющие военные расходы. Когда я был депутатом ЕП в предыдущем созыве, уже шли разговоры о более чем €100 млн, которые ЕС собирался потратить на перевооружение, но это то, что должно быть ускорено в связи с тем, что они стратегически проигрывают конфликт», — прокомментировал ситуацию в беседе с «Известиями» Коусо.

Ранее старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики филологического факультета РУДН, к. полит. н., эксперт РСМД Камран Гасанов прокомментировал угрозу прямого столкновения с НАТО, отметив, что, в частности, все заявления французского лидера Эммануэля Макрона на этот счёт вызваны его стремлением доказать первенство Франции на международной арене.

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#конфликт
#расходы
#ес
#макрон
#франция
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Депутат Белик заявил о новом уровне русофобии в Латвии
14 марта 2024, 17:38

Фото: istockphoto.com/Viacheslav Chernobrovin

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что русофобия в Латвии достигла нового уровня, что проявляется в отношении к русским на государственном уровне.
«Особенно заметна ненависть к русским в правительстве этой страны. Мы видим явное притеснение населения по национальному признаку. Одним из примером является законопроект, который предусматривает обязательное использование латышского языка между гражданами в некоторых ситуациях», — пояснил в беседе с «Известиями» Белик.

Он подчеркнул, что такие действия являются серьёзным ограничением прав русскоязычного населения. Кроме этого, он отметил выражение многими политиками страны русофобских взглядов и настроений.

Ранее председатель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович заявлял о том, что Латвия занимается подрывной деятельность по формированию русофобии в мире.

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#страны
#латвия
#политика
#россия
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Politico: Обещанные Украине странами ЕС 5 млрд евро оказались миражом
14 марта 2024, 17:10

Фото: iStock/darkojow

Новая военная помощь Украине в размере 5 млрд евро по всей видимости оказалась миражом. В эту сумму заложены не новые финансовые отчисления, а стоимость поставок вооружений, которые уже и так были обещаны Киеву странами ЕС в рамках двухсторонних соглашений. Об этом сообщает газета Politico.
Собеседники газеты из числа дипломатов не смогли конкретизировать, сколько реальных денежных средств может быть направлено в рамках нового транша Украине, но не исключили, что теоретически может быть и ничего не станут перечислять, обойдутся поставками дополнительного вооружения.

Ранее сообщалось, что постоянные представители стран Евросоюза согласовали выделение в Европейский фонд мира пяти миллиардов евро для оказания военной помощи Украине в 2024 году.

В четверг, 14 марта Генсек Йенс Столтенберг выступил с рядом заявлений, представляя свой ежегодный доклад о безопасности НАТО. Он отметил, что альянс не поставляет Украине достаточно боеприпасов, что отражается на поле боя.

«У украинцев кончаются боеприпасы, наша помощь нужна им уже сейчас», — обозначил собравшимся Столтенберг.
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Александр Сырский объявил о проведении ротации военных подразделений на запорожском направлении. Он отметил, что ВСУ смогли успешно начать смену подразделений, несмотря на сложную обстановку на всей линии фронта.

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#украина
#нато
#евросоюз
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ЦРУ проводило в Китае операцию по поддержке оппозиционных настроений
14 марта 2024, 17:08

Фото: istockphoto/ffikretow

Дональд Трамп, будучи президентом, санкционировал операцию Центрального разведывательного управления в КНР. Она должна была настроить население население Китая против правительства республики.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывших американских чиновников. По информации агентства, была создана специальная небольшая группа оперативников, которые должны были воздействовать на социум через социальные сети. Операция была строго засекречена.

Агенты ЦРУ создавали фейковые аккаунты в соцсетях и распространяли через свои аккаунты информацию, порочащую действия китайских властей и бросающую тень на государственных чиновников. Знакомые с ситуацией собеседники агентства рассказали, что таким образом американцы старались «разжечь паранойю» среди китайского руководства и заставить власти КНР тратить большие ресурсы на «погоню за призраками», которые распространяют порочащую китайских лидеров информацию.

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#операция
#социальные сети
#сша
#китай
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Бундестаг проголосовал против передачи ракет Taurus Украине
14 марта 2024, 15:59

Фото: iStock/bluejayphoto

Нижняя палата бундестага проголосовала против проекта резолюции блока ХДС/ХСС о поставках дальнобойных ракет Taurus на Украину, передает РИА Новости.
Голосование состоялось после дебатов. При этом большинство фракций выступили против принятия данного документа. Свое мнение высказали 690 депутатов.

«За проголосовали 495, против — 190. Пять воздержались», — уточнила председатель бундестага.

Ранее Великобритания призвала Германию передать Украине ракеты дальнего радиуса действия «Taurus», несмотря на утечку информации о разговорах между офицерами немецкого бундесвера о возможной операции на Крымском мосту. Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался от отправки ракет «Taurus» на Украину, обосновав его как твердое и опирающееся на «власть».

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#голосование
#власть
#мнение
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#операции
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#шольц
#олаф шольц
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В Совфеде предупредили Прибалтику о последствиях из-за железного занавеса
Сенатор Цеков: железный занавес обречет Прибалтику на жалкое существование
14 марта 2024, 15:43

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков выразил убеждение, что без активного участия России страны Прибалтики многое потеряют.
В интервью РИА Новости 14 марта он отметил, что стремление этих стран к созданию «железного занавеса» приведет их к печальному будущему.

«Страны Прибалтики без России ничего собой не представляют, да и Западу они интересны только для того, чтобы те могли исподтишка, как Моська из басни Крылова, лаять на Россию и плести против неё свои мелкие подлые козни», — отметил Цеков.
Согласно его мнению, страны этого региона сегодня подобны паукам, запертым в банке, который контролируется Западом.

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#запрет
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#интервью
#новости
#дипломат
#латвия
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Франция задумалась об отправке войск на Украину ещё летом 2023 года
Monde: вопрос об отправке армии Франции на Украину рассматривается с лета
14 марта 2024, 15:15

Фото: iStock/e-crow

Франция задумалась об отправке своих войск на Украину еще летом 2023 года. Париж беспокоит слабость украинской армии. Об этом пишет издание Monde.
Издание утверждает, что Франция начала задумываться об отправке своих войск на Украину еще летом прошлого года.

«В это время Украина и ее союзники надеялись, что готовящееся контрнаступление позволит отбросить часть российских войск. Но ВС Украины пали перед обороной русских. В этот период возможность отправки сухопутных войск становится опцией, которую в наивысшей секретности начинают изучать французские власти», — говорится в статье.

Кроме того, это этом говорили на совете безопасности в Елисейском дворце 12 июня 2023 года.

По словам главнокомандующего сухопутными войсками Франции Пьера Шиля, заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на помощь Украине не были импровизацией. Он уточнил, что основная роль армии заключается в помощи политико-военным решениям президента.

Таким образом, автор статьи пишет, что Париж нервничает из-за слабости ВСУ.

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#париж
#политолог
#всу
#макрон
#контрнаступление
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Столтенберг признал «натовский след» при атаке по кораблям Черноморского флота
Генсек Столтенберг признал использование ракет НАТО в атаке по кораблям ЧМФ
14 марта 2024, 14:47

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Генсек Йенс Столтенберг выступил с рядом заявлений, представляя свой ежегодный доклад о безопасности НАТО, сообщает ТАСС
По его словам, «удары Украины по кораблям Черноморского флота России» наносились «ракетами Scalp и Storm Shadow, поставленными странами НАТО». Ранее сообщалось, что украинские военные попытались атаковать российские гражданские суда в Черном море. ВМФ России отразил удар, рассказали в пресс-службе Минобороны.

Помимо этого, глава НАТО сделал ряд прочих заявлений:

«Беспрецедентная помощь союзников по НАТО помогла Украине выжить в качестве независимого государства, но Украине нужна еще большая поддержка».
Альянс не поставляет Украине достаточно боеприпасов, что отражается на поле боя. Главком ВСУ Сырский признал сложную обстановку ВСУ на восточном фронте.
«У украинцев кончаются боеприпасы, наша помощь нужна им уже сейчас», — обозначил собравшимся Столтенберг.
Помимо рассуждений про вооружение украинской армии, дипломат озвучил свою позицию относительно внутренней политике в России.
«Будет серьезной исторической ошибкой позволить Путину победить. Свободные и честные выборы — основа любой демократии, а мы знаем, что в России выборы честными и свободными не будут», — подчеркнул Генсек.
Столтенберг также отметил, что Украина получит приглашение в НАТО тогда, когда все союзники поддержат это решение. Киеву необходимо будет выполнить все обозначенные для этого условия.

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#нато
#политика
#вмф
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