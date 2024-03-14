Политик Филиппо призвал к уничтожению Евросоюза

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Депутаты Европарламента «воткнули нож в спину» европейским фермерам. Ведь они фактически поддержали продление беспошлинного импорта украинской сельскохозяйственной продукции.
Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. До крайности взбешённый решением Европарламента, который направил на доработку документ о продлении на год беспошлинного ввоза в страны ЕС товаров с Украины, политик в своей социальной сети X (бывший Twitter) призвал уничтожить Евросоюз.
Уровень украинского импорта в Европу в настоящее время превышает показатели трёх предыдущих лет и он стал просто непосильным для европейских фермеров, считает политик.
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«ЕС хочет убить наше сельское хозяйство. Давайте убьём его раньше!» — написал Филиппо.
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Александр Бойцов