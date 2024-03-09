Польские фермеры за месяц обрушили украинский импорт на 14%

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Импорт товаров на Украину из-за блокады польских фермеров упал на 14% в феврале по сравнению с январем, сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра экономики Тараса Качку. Особенно это отразилось на импорте автомобилей.
«Для всех иностранных производителей и украинского общества, которому нужен импорт топлива, медпрепаратов, автомобилей — эта блокада перекладывается на цифры», — сказал Качка.
Он обратил внимание на то, что это негативно сказывается на доходной части бюджета страны, так как в результате уменьшились поступления от пошлин и налога на добавленную стоимость на импорт.
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