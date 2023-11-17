Политолог Дудчак: США хотят видеть Индию, противостоящую РФ и КНР

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Политолог Александр Дудчак охарактеризовал программу США по повышению доверия населения Индии как одним из проявлений «мягкой силы», направленной на сближение с США и отдаление от России.
«США попытаются убедить Индию, что надо больше дружить с США и меньше общаться с Китаем и Россией. Это попытка в свою орбиту покрепче втянуть Индию. Американцы хотят в перспективе видеть Индию, противостоящую КНР и РФ. С Россией сейчас у Индии быстро развиваются отношения. В перспективе США бы хотели, чтобы Индия стала проводником американских идей», — отметил в беседе с RT Дудчак.
Ранее отдел общественной дипломатии посольства США в Нью-Дели объявил программу по улучшению понимания политики Штатов устоявшимися лидерами мнений в Индии. Уточнялось, что программа на правлена на повышения доверия населения Индии к США.
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