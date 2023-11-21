Политолог Мезюхо назвал унизительными слова Остина об оружии для Украины

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Политолог Иван Мезюхо счёл заявление главы Пентагона Ллойда Остина о том, что у США нет для Украины «волшебного» оружия, унизительным для Киева.
По его мнению, эти слова направлены именно главкому ВСУ Валерию Залужному, который выразил надежду на приобретение Украиной неких «роботов» для использования в конфликте с Россией.
При этом, он выразил уверенность в том, что США продолжат спонсировать ВСУ.
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«Остин спустил на землю господина Залужного, чтобы тот не фантазировал в западной прессе, а делал то, что ему прикажут в Пентагоне, исполняя приказы так, чтобы американским генералам не было за него стыдно. Поэтому это сообщение представителя США во многом унизительно для украинской стороны, которая каждый день кормит своё население «завтраками» о грядущей якобы победе над Москвой», — прокомментировал в беседе с RT Мезюхо.
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Мелисса Тимофеева