Зеленский утверждает о планах России провести «Майдан-3» на Украине в декабре

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия готовится провести некую операции «Майдан-3» против него до конца 2023 года. Об этом он заявил в интервью британскому изданию The Sun.
«Операция называется «Майдан 3». Она призвана сменить президента. Возможно, не путем убийства. Я имею в виду, это меняется. Они будут использовать любые инструменты, которые у них есть. Идея была до конца года, - заявил Зеленский.
Он также выступил против выборов на Украине в 2024 году. По его словам, их проведение запрещает закон. Зеленский также считает, что выборы могут привести к разделению страны в условиях конфликта с Россией.
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