Политолог Оленченко заявил о деградации ЕС при его расширении

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Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко высказал мнение о том, что если Евросоюз расшириться, то за этим последует деградация организации.
«Если Брюссель согласится на включение Украины и других стран, то система управления и экономика организации станут хромать буквально на обе ноги», – приводит RuNews24.ru слова эксперта.
До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз будут зависеть от реформ, проведённых Киевом и принципа предоставления членства по заслугам. А президент Украины Владимир Зеленский назвал решение о рекомендации ЕК о начале переговоров о вступлении страны в Евросоюз правильным.
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Мелисса Тимофеева