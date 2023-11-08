Глава ЕК назвала сроки вступления Украины в Евросоюз

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Фактические сроки вступления Украины в Евросоюз будут зависеть от реформ, проведенных Киевом и принципа предоставления членства по заслугам. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ранее Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в состав Евросоюза.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Еврокомиссии (ЕК) правильным. Об этом он написал в своём Telegram-канале, комментируя рекомендацию ЕК о начале переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Украинский президент написал, что 8 ноября стало знаменательной датой для страны, поскольку «история Украины и всей Европы сделала правильный шаг».
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«Сроки зависят от реформ, а также от принципа "членства по заслугам". Но как только Евросовет примет формальное решение о начале переговоров, они смогут стартовать немедленно», - заявила Урсула фон дер Ляйен в рамках пресс-конференции.
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Элина Позднякова