Политолог Погосян заявил о губительности для Армении её дискредитации ОДКБ

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Армянский политолог Бениамин Погосян заявил, что подход, при котором Армения стремится убедить своих граждан в ненужности ОДКБ, может быть губителен для неё самой.
Как пояснил эксперт, если Армения действительно выйдет из организации, то лишиться её защиты, что оставит страну один на один с серьёзными вызовами своей безопасности.
Ранее директор Института политических исследований Сергей Марков негативно оценивал ситуацию, при которой Армения может покинуть ОДКБ. При этом, он отмечал, что хуже ухода Армении из ОДКБ только тот вариант, при котором она, будучи членом организации, стане союзником Запада.
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«Нейтральный статус ограничивает возможности минимизации рисков, связанных с давлением со стороны Баку и Анкары», – приводит RuNews24.ru слова специалиста.
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Мелисса Тимофеева