Политолог Светов допустил, что Ассанж может не доехать до США

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Политолог Юрий Светов высказал предположение, что при экстрадиции основателя WikiLeaks программиста Джулиана Ассанжа в США с ним может произойти несчастье.
«В США он может не доехать, по дороге с ним что-нибудь произойдёт. Открытый судебный процесс над Ассанжем очень невыгоден США. История его ареста сильно раздувалась, и ему приписывали всевозможные грехи. Но постепенно открывалось, что всё, о чем писал Ассанж в своих разоблачениях, оказалось правдой», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.
Ранее стало известно, что Высокий суд Лондона решил не экстрадировать немедленно основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, а дать ему три недели оспаривание решения об экстрадиции в британских судах.
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Мелисса Тимофеева