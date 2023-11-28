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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что именно Запад запретил Украине начать переговорный процесс с Россией.
Она пояснила, что Западу не нужен мир на Украине.
В то же время, спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон назвал помощь Украине приоритетом для законодателей США.
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«Весной 2022 года Киев запросил переговоры с Россией, на что Россия дала своё согласие и начала в ответ на эту просьбу вести переговоры. Именно Запад — Вашингтон, Лондон —заблокировали, буквально запретили Киеву вести переговоры с нашей страной, так как переговоры — это путь к миру, деэскалации, остановке боевых действий, а им это было не нужно. Они заявляли о необходимости дальнейшего ведения боевых действий», — пояснила в беседе с RT Захарова.
«Майк Джонсон назвал помощь Украине приоритетом для американских законодателей, но увязал выделение на это дополнительных средств с ужесточением пограничной политики США», — приводят argumenti.ru соответствующее сообщение Telegram-канал «РИА Новости: США».Читайте также:
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Мелисса Тимофеева