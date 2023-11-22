Политолог Светов обвинил ЕС в обработке общественного мнения других стран

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Политолог Юрий Светов назвал программу ЕК об «укреплении демократии участия» на Западных Балканах и в Турции «обработкой» общественного мнения.
Он отметил, что европейцам это необходимо для ускорения процесса интеграции других стран в ЕС.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия объявила о программе для Западных Балкан и Турции, которая должна способствовать активному участию гражданского общества и СМИ в принятии политических решений.
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«Им нужна обработка общественного мнения, чтобы не было никаких противодействий приёму, хотя они проводят приём не через референдумы, а через голосование в парламенте. Для Балкан проблема, что нужно убедить население Сербии, что отказ от Косова вполне приемлемая цена за вступление в ЕС. Конечно, этим будут заниматься журналисты», — поделился в беседе с RT Светов.
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Мелисса Тимофеева