Зеленский заявил о готовности обсудить с Трампом его мирный план

Фото: Сайт Кремля
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News сообщил о готовности обсуждения плана по урегулированию украинского конфликта с бывшим президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС.
Глава Украины отметил, что если у экс-президента США есть четкий мирный план, то он может рассказать об этом.
«Давайте поговорим с ним и дадим ему возможность показать, какие шаги в его формуле мира. Я готов», — заявил Зеленский.
Ранее Владимир Рогов заявил, что отказ Владимира Зеленского идти на переговоры с Россией является изощренной формой самоубийства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак