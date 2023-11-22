Полиция Словакии разблокировала границу с Украиной

В Словакии правоохранительные органы разблокировали проезд к пропускному пункту «Вышне-Немецке — Ужгород», который находится на границе с Украиной. Об этом сообщил спикер пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко в беседе с «Украинской правдой».