Полиция Словакии разблокировала границу с Украиной

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В Словакии правоохранительные органы разблокировали проезд к пропускному пункту «Вышне-Немецке — Ужгород», который находится на границе с Украиной. Об этом сообщил спикер пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко в беседе с «Украинской правдой».
По информации ведомства, движения между станами восстановили ночью 22 ноября. Сегодня утром проезд к КПП уже осуществлялся в штатном режиме. Итого за 21 ноября через КПП в обе стороны проехали 250 грузовиков. Этот показатель на 100 единиц меньше, чем в прошедшие дни.
Ранее сообщалось, что руководитель отдела предоставления убежища Иммиграционной службы Антти Лехтинен заявил, что первые решения по беженцам, принятые миграционными органиами Финляндии, были отрицательными. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак