Польша обратилась к Украине из-за ситуации на границе

Фото: istockphoto/Ruma Aktar
Министерство инфраструктуры Польши сообщает, что Варшава обратилась к Киеву с просьбой отменить обязательную регистрацию большегрузных автомобилей, возвращающихся на территорию Евросоюза без груза, передает РИА Новости.
Министр Анджей Адамчик выразил просьбу исключить этот шаг из требований электронной системы, используемой для управления транспортом, пересекающим украинско-европейскую границу. Один из аргументов в польском ведомстве заключается в протестах перевозчиков из-за увеличившегося времени ожидания для возвращающихся из Украины в ЕС транспортных средств без груза.
Читайте также:
Польша решила временно закрыть еще один КПП на границе с Украиной
Крупнейшая в истории забастовка профсоюзов пройдет 27 ноября в Чехии
Польские перевозчики ужесточат блокаду Украины
Читайте также:
Крупнейшая в истории забастовка профсоюзов пройдет 27 ноября в Чехии
Польские перевозчики ужесточат блокаду Украины
Артем Кузьмин