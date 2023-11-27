Крупнейшая в истории забастовка профсоюзов пройдет 27 ноября в Чехии

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Чешско-Моравская конфедерация профсоюзов (ЧМКП) объявила о проведении самой массовой в истории страны забастовки. Она намечена на понедельник, 27 ноября.
По словам Стршедула, власти весьма неохотно идут на социальный диалог, но от такого масштабного выступления они не смогут просто отмахнуться, иначе положение в обществе станет еще хуже. Цель акции — заставить правительство задуматься о том, что происходит в стране и в обществе. Забастовке уже высказали свою поддержку Совет по делам пожилых людей и Совет по делам инвалидов.
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Александр Бойцов