Польша отменит ряд выплат беженцам с Украины

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Власти Польши с 1 июля текущего года отменят выплаты за размещение украинских беженцев в частном секторе самим беженцам и владельцам жилья. Об этом информирует радиостанция IAR.
Отмечается, что причина в прекращении выплат заключается в сложностях обеспечения надежности системы. Согласно информации источника, все больше заявок по программе подавали сами украинцы, что вызывало сомнения, не размещают ли они людей, которые являются членами их семей.
Правительство Польши выплачивало владельцам жилья, которые размещали беженцев из Украины в своих домах, примерно по десять долларов в день за каждого человека. Также сами беженцы получали единоразовую выплату в размере 75 долларов.
Ранее сообщалось, что власти Украины попросили Польшу не продолжать социальные выплаты украинским мужчинам.
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Правительство Польши выплачивало владельцам жилья, которые размещали беженцев из Украины в своих домах, примерно по десять долларов в день за каждого человека. Также сами беженцы получали единоразовую выплату в размере 75 долларов.
Ранее сообщалось, что власти Украины попросили Польшу не продолжать социальные выплаты украинским мужчинам.
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Екатерина Коршунова