Польша выразила готовность вернуть на Украину мужчин призывного возраста

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Глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш завил, что страна готова помочь властям Украины вернуть мужчин призывного возраста на родину. Об этом пишет издание Reuters.
«Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине», — сообщил Камыш.Как утверждает министр, Польша поможет вернуть на родину украинцев, которые могут утратить право находиться за рубежом по истечению срока действия их паспорта, при наличии соответствующего обращения со стороны Киева.
Согласно данным Евростата, в Евросоюзе находится около 860 тысяч украинских мужчин призывного возраста.
Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.
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Алина Юрчак