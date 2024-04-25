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Польша выразила готовность вернуть на Украину мужчин призывного возраста

Глава МО Польши Косиняк-Камыш: Варшава поможет Киеву вернуть призывников
25 апреля 2024, 06:10
Фото: istock / Panama7

Фото: istock / Panama7

Глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш завил, что страна готова помочь властям Украины вернуть мужчин призывного возраста на родину. Об этом пишет издание Reuters.
«Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине», — сообщил Камыш.
Как утверждает министр, Польша поможет вернуть на родину украинцев, которые могут утратить право находиться за рубежом по истечению срока действия их паспорта, при наличии соответствующего обращения со стороны Киева.



Согласно данным Евростата, в Евросоюзе находится около 860 тысяч украинских мужчин призывного возраста.

Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

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#польша
«Не все будут счастливы»: Зеленский об исходе конфликта России и Украины
Зеленский: исход конфликта РФ и Украины понравится не всем
25 апреля 2024, 05:12

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не все будут рады результатам российско-украинского конфликта. Об этом украинский лидер заявил в интервью Fox News.
«Я не знаю, как это будет, я не уверен, что все будут счастливы», – сказал президент.
Глава Незалежной также отметил, что украинцы обязаны одержать победу.

Напомним, 24 апреля президент США Джо Байден утвердил законопроект о выделении военной помощи Украине, размер которого составит 61 миллиард долларов.

В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически окончены, но после отвода ВС РФ от Киева украинская сторона «выбросила» все договоренности, после чего Владимир Зеленский издал указ о запрете переговоров с РФ.

В свою очередь, Россия никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом неоднократно заявлял.

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#россия
#владимир путин
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#владимир зеленский
#джо переговоры
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«О чем-то не том думаете»: В США сделали неожиданное заявление о России
Риттер: РФ движется вперед, пока США выбирают между Трампом и Байденом
25 апреля 2024, 04:22

Фото: istock / donfiore

Экс-разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Danny Haiphong заявил, что Российская Федерация находится в центре мировых изменений.
Риттер подчеркнул, что Россия движется вперед, в то время как Соединенные Штаты выбирают, за кого проголосовать на президентских выборах в ноябре — за нынешнего лидера государства Джо Байдена или экс-президента Дональда Трампа.

«Если вы в данный момент не задумываетесь о России, то вы о чем-то не том думаете. Россия сейчас на переднем плане противостояния с Западом, и когда закончится вооруженный конфликт, нам придется с ней считаться», — заявил Риттер.
Разведчик также сообщил, что в этом году планирует побывать на Петербургском международном экономическом форуме и саммите БРИКС в Казани.

Ранее американский офицер высказался о спонсорах Украины, назвав их дураками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#россия
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#саммит
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Выйти сухим из болота не выйдет: Антонов прокомментировал поставки Киеву ракет ATACMS
Антонов: передачу США исподтишка ракет ATACMS Киеву нельзя оправдать
25 апреля 2024, 02:50

Фото: istock / vadimrysev

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS, сказав, что их «невозможно оправдать», так как подобные действия США повышают угрозу безопасности Крыма и новых российских регионов.
«Местные чиновники «задним числом» подтвердили факт отправки в Киев крайне опасного оружия. Организованное исподтишка деяние невозможно оправдать. Очевидно, что из-за передачи ATACMS режиму Зеленского усиливается угроза безопасности Крыма, включая Севастополь, новых российских регионов и других городов России», — заявил дипломат журналистам.
Полос обратил внимание, что российские военнослужащие «уже сбили несколько ракет ATACMS» и будут продолжать это делать.

«Неужели здешние политики не боятся утонуть в трясине конфликта? Выбраться сухим из жуткого болота, впитавшего кровь простых солдат, у Вашингтона не получится», — констатировал Антонов.
Ранее стало известно, что США тайно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS для использования «в пределах суверенной украинской территории». Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#сша
#посол
#поставки
#рф
#антонов
#украина
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«Дураки»: Американский офицер резко высказался о спонсорах Украины
Макгрегор: США и НАТО проявляют недальновидность, спонсируя Украину
25 апреля 2024, 02:06

Фото: istock / alfexe

США и Нато ошибаются, принимая решение продолжать финансировать Украину. Об этом заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в социальной сети X.
«Вашингтон и НАТО выставили себя дураками», — написал Макгрегор.
Как считает бывший советник, западным союзникам Украины необходимо прекратить выделять пакеты дополнительной военной помощи Киеву, так как, по его словам, государство фактически терпит поражение в конфликте.

24 апреля Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что переброска военной помощи США начинается немедленно, чтобы возместить потраченное на ее согласование время.

Ранее во Франции призвали прекратить финансирование Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#закон
#государство
#нато
#байден
#джо байден
#украина
#финансирование
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Небензя заявил о важности запрета любых вооружений в космосе
Небензя: РФ готова хоть завтра отказаться от любого оружия в космосе
25 апреля 2024, 01:54

Фото: Сайт Кремля

Российская Федерация хочет запрета любых вооружений в космосе, не только оружия массового уничтожения. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.
«Мы хотим запрета любых вооружений в космосе, а не только оружия массового уничтожения. А вы этого не хотите. Задам вам вопрос: почему?» — заявил Небензя, обращаясь к постпреду Соединенных Штатов.
Он уточнил, что Россия готова заключить международную юридически обязывающую договоренность, содержащую всеобъемлющий запрет на размещение в космическом пространстве любых видов вооружений, а не только оружия массового уничтожения, которое и так уже запрещено в Договоре о космосе.

«Но проблема в том, что к этому не готовы наши западные партнеры, которые как раз и занимаются активно военным освоением космоса», — отметил постпред.
Ранее сообщалось, что СБ ООН не принял поправку России к резолюции о неразмещении оружия в космосе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#запрет
#оон
#новости
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Франция предложила ЕС ввести новые санкции против России
Bloomberg: Франция введет новые санкции ЕС против дезинформации России
25 апреля 2024, 00:19

Фото: istock / andriano_cz

Правительство Франции предложило странам Евросоюза ввести новые санкции против России для борьбы с «дезинформацией». Об этом информирует Bloomberg.
Предложение Франции поддержали Латвия, Литва, Эстония, Польша и Нидерланды. Стоит отметить, что подобные меры позволят ЕС ужесточить ограничения против физлиц и юрлиц, которые якобы участвуют в спонсируемой Российской Федерацией дестабилизирующей деятельностью во всем мире.

«Дестабилизирующая деятельность, осуществляемая связанными с Россией субъектами, также возросла повсюду в Европе, поскольку российский режим предпринял действия по подрыву демократии, стабильности и верховенства закона с помощью различных гибридных инструментов», — сказано в тексте предложения.
Агентство обращает внимание, в преддверии выборов в Евросоюз блок приоритизировал борьбу с якобы растущей волной российской дезинформации.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить финансирование Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#санкции
#ограничения
#меры
#ес
#евросоюз
#франция
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В МИД рассказали, как Россия ответит на конфискацию ее активов
Замглавы МИД Панкин пообещал ответ в случае конфискации российских активов
25 апреля 2024, 00:19

Фото: istock / iDymax

Россия будет применять все механизмы в случае конфискации её активов за рубежом. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, передает РИА Новости.
«Мы используем все механизмы и инструменты. Мы будем действовать внимательно, но если в игре нет ограничений и правил, тогда мы будем готовы принять контрмеры», — заявил Панкин.
Он добавил, что Россия также обладает замороженными активами иностранных компаний, и пообещал, что если ЕС и США будут двигаться в направлении конфискации, то у этого будут последствия.

Как утверждает Панкин, ущерб будет нанесен ситуации в экономических отношениях.

20 апреля Палата представителей США приняла законопроект о конфискации активов Российской Федерации. Отмечается, что документ допускает передачу средств Украине на восстановление государства.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что станет с мировой экономикой в случае изъятия активов РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#россия
#мид
#законопроект
#мид рф
#ущерб
#новости
#ес
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СБ ООН не принял поправку России к резолюции о неразмещении оружия в космосе
СБ ООН отклонил поправку РФ и Китая к резолюции о мирном космосе
24 апреля 2024, 23:45

Фото: istock / Askolds

Совбез ООН не принял поправку РФ и КНР к проекту резолюции США, призывающую принять срочные меры для предотвращения размещения любых видов вооружений в космосе. Об этом сообщает РИА Новости.
Стоит отметить, что за поправку проголосовали 7 стран-членов СБ ООН. Против нее выступили семь государств, включая Соединенные Штаты, Великобритания и Францию. Одна из стран воздержалась от голосования.

Согласно поправке, в текст документа предлагалось добавить призыв добиваться скорейшей разработки соответствующих, хорошо проверяемых, юридически обязывающих многосторонних соглашений при помощи переговоров.

В соответствии с этим Россия приняла решение наложить вето на проект резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе.

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Кабмин Украины запретил выдавать паспорта военнообязанным за границей
24 апреля 2024, 21:06

Фото: iStock/Daria_Serdtseva

Кабинет Министров Украины запретил выдачу паспортов военнообязанным гражданам страны за границей.
Соответствующее постановление опубликовало издание «Страна».
Ранее сообщалось, что около 300 украинцев не смогли получить новые паспорта в пункте в Варшаве. Им одобрили лишь разрешение на выезд за границу.

При этом чиновники аргументировали это сначала «техническими проблемами», а потом решением властей Украины. У польской полиции нет плана, что делать с украинцами, у которых истек срок действия паспортов.

Как сообщили в пограничной службе, украинцев без паспорта не будут депортировать, но в их отношении будут проводиться проверки.

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#украина
#паспорт
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