В США заявили, что Байден объявил России войну

Фото: сайт Кремля
Американский журналист Клейтон Моррис заявил на YouTube-канале Redacted, что подписав закон о конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, президент США Джо Байден объявил экономическую войну России.
По мнению журналиста, Штаты не намерены поддерживать самую коррумпированную европейскую страну средствами, которые будут выручены от конфискации российских активов, а будут использовать их по собственному усмотрению. Моррис отметил, что в настоящее время даже официальные лица Госдепартамента США уже не стесняются признавать нарушения прав человека и коррупцию, которые лежат в основе украинского государства.
Напомним, американский лидер Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий наделение президента США полномочиями по конфискации российских активов в США на нужды восстановления Украины.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что желающим присвоить российские зарубежные активы следует помнить, что в России тоже есть западные деньги. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Байден подписал утвержденный ранее Конгрессом пакет законов об оказании помощи Украине
США сорвали участие представителя России в работе комитета ГА ООН
Блинкен заявил, что у НАТО никогда не было и не будет «замыслов» против России
Напомним, американский лидер Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий наделение президента США полномочиями по конфискации российских активов в США на нужды восстановления Украины.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что желающим присвоить российские зарубежные активы следует помнить, что в России тоже есть западные деньги. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Байден подписал утвержденный ранее Конгрессом пакет законов об оказании помощи Украине
США сорвали участие представителя России в работе комитета ГА ООН
Блинкен заявил, что у НАТО никогда не было и не будет «замыслов» против России
Екатерина Коршунова