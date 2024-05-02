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В США заявили, что Байден объявил России войну

Журналист Моррис: подписав REPO, Байден объявил экономическую войну России
02 мая 2024, 09:41
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Американский журналист Клейтон Моррис заявил на YouTube-канале Redacted, что подписав закон о конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, президент США Джо Байден объявил экономическую войну России.
По мнению журналиста, Штаты не намерены поддерживать самую коррумпированную европейскую страну средствами, которые будут выручены от конфискации российских активов, а будут использовать их по собственному усмотрению. Моррис отметил, что в настоящее время даже официальные лица Госдепартамента США уже не стесняются признавать нарушения прав человека и коррупцию, которые лежат в основе украинского государства.

Напомним, американский лидер Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий наделение президента США полномочиями по конфискации российских активов в США на нужды восстановления Украины.



Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что желающим присвоить российские зарубежные активы следует помнить, что в России тоже есть западные деньги. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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«Оскал террористов»: в Крыму ответили на намёк Кислицы на удар по Крымскому мосту
Гемпель: намёк Кислицы об ударе по Крымскому мосту является оскалом террористов
02 мая 2024, 10:01

Фото: iStock/gutaper

Глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям парламента Крыма Юрий Гемпель назвал намёк постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы на готовящийся удар по Крымскому мосту оскалом террористов. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Ранее Кислица на странице в соцсети Х опубликовал «список шести основных типов мостов на 2024 год»: «Арочные мосты», «Консольные мосты», «Вантовые мосты», «Подвесные мосты», «Связанные арочные мосты» и «Керченские мосты». Каждый тип строения сопровождался соответствующей картинкой. Однако под надписью «Керченские мосты» она отсутствовала.

Гемпель подчеркнул, что украинские политики довели до разрухи собственную страну и теперь стремятся разрушить гражданские объекты на территории соседнего государства.

В заключение он подчеркнул, что российская сторона допускает провокации от киевского режима. Однако он должен помнить, что за каждую попытку агрессии последует ответ.

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#крымский мост
#украина
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#политика
#сво
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Матвиенко призвала создать военный трибунал по итогам СВО
Спикер Совфеда Матвиенко: после СВО нужно осудить виновных в трагедии в Одессе
02 мая 2024, 09:02

Фото: сайт Кремля

​Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала создать военный трибунал по итогам СВО, по результатам которого, все, кто имеет отношение к трагедии в Доме Профсоюзов в Одессе, понесут наказание. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
Матвиенко назвала создание такого трибунала необходимым и отметила, что он позволит представить всю картину возникновения киевского нацизма. Одним из центральных эпизодов должны стать события в Одессе, добавила спикер Совфеда.

Напомним, трагедия в Одессе произошла десять лет назад. Тогда произошло столкновения между сторонниками «евромайдана» и участниками «антимайдана». Ранения получили более 250 человек, 48 погибли.

Политик добавила, что никто из причастных к преступлению не должен уйти от наказания.

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#трагедия
#матвиенко
#украина
#суд
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Зеленского предупредили о скором ударе со стороны Запада
Экс-депутат Рады Мосийчук: Запад скоро поднимет вопрос легитимности Зеленского
02 мая 2024, 08:29

Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что Запад планирует поднять вопрос о легитимности статуса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Мосийчук сообщил в интервью YouTube-каналу Apasov.
Бывший депутат отметил, что это случится в ближайшее время. По словам Мосийчука, австрийские и немецкие политики выразили обеспокоенность вопросом официального статуса украинского лидера.

Экс-депутат выразил мнение, что скоро данный вопрос начнут обсуждать на дипломатическом уровне, а также в западных средствах массовой информации.

Напомним, Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта текущего года, однако их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. После 20 мая 2024 года ​президентские полномочия Зеленского ​завершаются.

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#депутат
#владимир зеленский
#украина
#президент
#власть
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Стало известно, как ВСУ поступают с ранеными
Полковник Макгрегор: в ВСУ не налажена эвакуация тяжелораненых
02 мая 2024, 08:21

Фото: iStock/Olena_Z

ВСУ не могут вывозить раненых бойцов с поля боя из-за развала медслужбы. Об этом сообщил бывший советник Пентагона, полковник США в отставке Дуглас Макгрегор.
«Потери Украины ужасающие. Инфраструктура, необходимая для ведения боя, я имею в виду снабжение, медчасти, эвакуацию солдат поля боя, этого всего уже нет у Украины. Тяжелораненые остаются умирать на поле боя», — высказался он.
По его словам, ситуация с ранеными бойцами ВСУ крайне тяжелая. Военным приходится платить водителям эвакуационных машин, чтобы добраться до медпункта. Он отметил, что украинский фронт рухнул. ВС РФ активно наступают, а полный коллапс — лишь вопрос времени.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что ВС РФ воспользовались допущенной ВСУ ошибкой на передовой при попытке ротации военных под Очеретино в ДНР и прорвали фронт. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#инфраструктура
#всу
#солдат
#сво
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Госдеп: закон об иноагентах грозит мечтам Грузии о вступлении в ЕС и НАТО
02 мая 2024, 07:46

Фото: istock / Denis Kabanov

Закон об иноагентах грозит мечтам Грузии о вступлении в ЕС и НАТО. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.
«Заявления и действия грузинского правительства несовместимы с демократическими ценностями, которые лежат в основе членства в ЕС и НАТО, и, таким образом, ставят под угрозу путь Грузии к евро-атлантической интеграции», — отметил он.

Миллер заявил, что Америка 32 года оказывает помощь экономике Грузии. Однако её интерпретируют неверно. Он подчеркнул осуждение США применения силы против протестующих в Грузии.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси митингующие пытались ворваться в здание парламента. 1 мая парламент Грузии принял во втором чтении закон об иноагентах. Голоса «за» отдало 83 депутата, «против» — 23 парламентария. Постатейное обсуждение закона шло два дня. Закон будет рассматриваться в третьем чтении через 2 недели.

Ранее закон об иностранных агентах спровоцировал массовую потасовку в парламенте Грузии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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#парламент
#ес
#нато
#грузия
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Стало известно, что Россия более эффективна в военных усилиях
Глава МИД Украины Кулеба: Россия более эффективна в военных усилиях
02 мая 2024, 07:11

Фото: istock / IherPhoto

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал превосходство РФ над Западом в «военных усилиях». Об этом он сообщил в интервью Foreign Policy.
По словам министра, помощь Украине от США еще не прибыла. Он добавил, что союзники Киева «отстают от расписания».

«Когда я смотрю на то, чего достигла Россия в восстановлении производства... промышленной базы и чего на данный момент достиг весь Запад, мы должны посмотреть правде в глаза и признать, что Россия более эффективна в своих военных усилиях», — высказался Кулеба.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что целью конференции в Швейцарии Киев видит в создании коалиции государств с общими принципами и подходами, после чего возможны «коммуникации с Россией». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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В США назвали организаторов массового убийства в Одессе в 2014 году
Антивоенный активист Ганьон: бойню в Одессе в 2014 году спланировало ЦРУ
02 мая 2024, 06:35

Фото: РИА Новости / Денис Петров

Массовое убийство мирных граждан в Одессе в 2014 году было хорошо спланировано, вероятно, при помощи Центрального разведывательного управления США. Об этом заявил американский антивоенный активист и координатор Глобальной сети против оружия и ядерной энергии в космосе Брюс Ганьон в разговоре с РИА Новости.
После госпереворота на Украине в 2014 году активисты «антимайдана», выражая протест, разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе.

Днем 2 мая в районе Греческой площади начались стычки между сторонниками «антимайдана» с одной стороны и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также участниками «евромайдана» — с другой.

Сначала приверженцы госпереворота и националисты разрушили палаточный, после чего подожгли Дом профсоюзов, в котором прятались представители «антимайдана». Тогда в пожаре погибли 48 человек, более 250 пострадали.

«Я бы предположил, что за этим стояли ЦРУ и СБУ Украины и, возможно, британская разведывательная служба MI6. Все это было хорошо спланировано», — заявил Ганьон.
Ранее оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук назвал организаторов и исполнителей массовых убийств в Одессе 2 мая 2014 года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сбу
#служба
#одесса
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Глава МИД Украины заговорил о «коммуникациях» с Россией
Кулеба: после конференции в Швейцарии возможны коммуникации с РФ
02 мая 2024, 03:34

Фото: istock / 3dmitry

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что целью конференции в Швейцарии Киев видит в создании коалиции государств с общими принципами и подходами, после чего возможны «коммуникации с Россией». Об этом дипломат заявил в интервью изданию Foreign Policy.
«После этого (проведения конференции - ред.) может быть коммуникация с Россией, и Россия может быть частью переговоров... В конце концов, нельзя закончить войну без обеих сторон», — заявил Кулеба.
Мирная конференция запланирована на 15-16 июня и пройдет около города Люцерн. РФ на ней присутствовать не будет. Ранее пресс-секретарь российского посольства в Берне Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения, и Москва в любом случае не будет участвовать в ней.

Хохлов добавил, что активно продвигаемая организаторами идея мирной конференции для России неприемлема, поскольку «речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной «формулы мира», которая не учитывает российские интересы.

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#россия
#мид
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#швейцария
#украина
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В столице Нигера подняли российские флаги
В столице Нигера подняли российские флаги в знак дружбы и сотрудничества
02 мая 2024, 02:36

Фото: istock / Oleksii Liskonih

В столице Нигера Ниамее подняли российские флаги. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на источник в администрации столицы.
«На 15 кольцевых развязках мы подняли флаги стран, с которыми у нас сложились самые тёплые отношения. Украшение перекрестков Ниамея флагами Нигера, Мали, Буркина-Фасо и России придало столице Нигера замечательный эстетический и символический оттенок», — рассказал изданию источник в администрации города.
Собеседник агентства пояснил, что это было сделано, чтобы отметить «узы дружбы и сотрудничества» между государствами.

Стоит отметить, что Нигер входит в Альянс государств Сахеля (AES), поэтому флаги Буркина-Фасо и Мали свидетельствуют о сотрудничестве и дружбе между ними. РФ не является членом объединения, поэтому размещение около них флага России символизирует растущие дипломатические отношения и отношения в области безопасности между Нигером и РФ.

Ранее сообщалось, что США договорились с Нигером о выводе американских войск из страны. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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