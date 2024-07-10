Польша пришла в ярость из-за шага Венгрии в отношении Украины

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Польшу возмутила блокировка Венгрией выплат из Европейского фонда мира, из которого ЕС выделяет компенсации союзникам Украины за переданное ей оружие. Об этом сообщает Onet.
По словам одного из чиновников, если бы Венгрия не заблокировала выплаты, то Польша уже бы получила большую часть средств обратно. Он также отметил, что в общей сложности количество отправленных Варшавой средств достигло порядка 4,5 млрд евро.
Согласно информации источника, польские власти уже разработали план давления на венгерского премьера Виктора Орбана.
Напомним, 5 июля текущего года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Поездку в Россию венгерский политик назвал следующим этапом мирной миссии.
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Согласно информации источника, польские власти уже разработали план давления на венгерского премьера Виктора Орбана.
Напомним, 5 июля текущего года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Поездку в Россию венгерский политик назвал следующим этапом мирной миссии.
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Екатерина Коршунова