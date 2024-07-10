В НАТО еще не решили, как поделить Украину, заявила Захарова

Фото: официальный сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украину пока не принимают в НАТО, поскольку в Альянсе еще не решили, как ее поделить. Об этом Захарова сообщила в эфире радио Sputnik.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отметила противоречия в позиции блока. По ее мнению, помимо того, что Североатлантический Альянс разрушил Украину, под предлогом заботы, блок еще и смеется над страной, что отчетливо демонстрирует фраза: «Конечно, обязательно, когда-нибудь вы будете с нами, но о сроках говорить не будем».
Захарова подчеркнула, что НАТО вряд ли не хочет принимать Украину в организацию из-за опасений, что в дальнейшем придется оказывать ей военную и финансовую помощь.
Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что никто не говорил, что ровно через десять лет Украина станет членом НАТО.
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Захарова подчеркнула, что НАТО вряд ли не хочет принимать Украину в организацию из-за опасений, что в дальнейшем придется оказывать ей военную и финансовую помощь.
Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что никто не говорил, что ровно через десять лет Украина станет членом НАТО.
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Екатерина Коршунова