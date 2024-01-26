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Полянский: Кислица не участвовал в заседании СБ по Ил-76, чтобы не потерять лицо

26 января 2024, 18:20
Фото: iStock/Askolds

Фото: iStock/Askolds

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица не принимал участие в заседании Совета безопасности всемирной организации по инциденту со сбитым Ил-76. Об этом дипломат написал в своем телеграм-канале.
По мнению Полянского, украинский представитель не пришел на заседание чтобы «не потерять лицо». Дипломат подчеркнул, что Кислицу заметили в кулуарах ООН, в тот момент, когда он беседовал с западными представителями. Полянский заключил, что украинский представитель не смог «держать в Совбезе ответ за действия своего главаря».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает зарубежные страны, которые, поставляя Киеву оружие, сделали возможной атаку на военный самолет Ил-76.


Напомним, 24 января ВСУ сбили военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью. На борту судна находилось 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту, в том числе 6 членов экипажа и 3 сопровождающих погибли – всего 74 человека. Украинские издания начали писать, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили информацию с сайтов.

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#полянский
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Путин назвал геноцидом истребление русских на исторических территориях России
26 января 2024, 19:12

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что события, происходящие на Донбассе, являются геноцидом. Об этом Путин сообщил на встрече со студентами-участниками специальной военной операции, трансляция мероприятия доступна в официальном телеграм-канале Кремля.
Глава государства отметил, что на российских исторических территориях русских объявили нетитульной нацией, что еще раз подтверждает геноцид людей. Рассказывая об этом, российский лидер сказал, что сдерживается, чтобы не употреблять ненормативную лексику. Путин подчеркнул, что долгие годы РФ пыталась выстроить отношения с Украиной, однако Киев отказывался от мирных переговоров.

Ранее президент сообщил, что националисты были фактическими хозяева Украины после распада СССР. Примечательно, что сегодня архив США рассекретил меморандум, который гласит, что первый президент Украины Леонид Кравчук в 1994 году заверял американского коллегу Билла Клинтона, что националистов в стране не так уж и много, однако они готовы на немыслимые поступки.

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#путин
#киев
#рф
#украина
#донбасс
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Путин: фактическими хозяевами Украины после распада СССР были националисты
26 января 2024, 18:54

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что националисты были фактическим хозяином Украины после распада СССР. Об этом Путин сообщил на встрече со студентами-участниками специальной военной операции, трансляция мероприятия доступна в официальном телеграм-канале Кремля.
По словам главы государства, представители националистической платформы быстро всё подчиняли собственной воле, так как они агрессивные и активные. Путин отметил, что РФ пыталась выстроить отношения с Украиной на протяжении многих десятилетий.

Ранее сообщалось, что первый президент Украины Леонид Кравчук в 1994 году заверял американского коллегу Билла Клинтона, что националистов в стране не так уж и много, однако они готовы на немыслимые поступки.

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что российскому лидеру Владимиру Путину не поступало обращений с просьбой признать киевский режим террористическим. При этом представитель Кремля отметил, что киевский режим продолжает показывать звериное лицо.

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#президент
#архив
#отношения
#режим
#путин
#атака
#рф
#украина
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Более 15 тыс подмосковных информаторов о президентских выборах прошли первый этап обучения
26 января 2024, 18:49

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома

В Московской области более 15 тыс информаторов о предстоящих выборах президента России прошли первый этап обучения. Об этом сообщается в телеграм-канале Мособлизбиркома.
«Члены участковых избирательных комиссий прослушали вводные лекции, изучили методические материалы, прошли тестирование на федеральной платформе и разобрались с нюансами работы с мобильным приложением. Далее информаторов ждёт завершающая стадия обучения. Им расскажут, с какими информационными материалами они будут обходить квартиры подмосковных избирателей», – говорится в сообщении.
До начала адресного информирования избирателей осталось меньше месяца – оно стартует с 17 февраля и завершится 7 марта. Жителям Московской области расскажут о сроках, формах и времени голосования на выборах президента, о зарегистрированных кандидатах и об адресах избирательных участков.

Для удобства избирателей выборы президента России в этом году впервые будут трёхдневными. Они будут проводиться 15, 16 и 17 марта.

Проголосовать можно будет несколькими способами.

НА СВОЁМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Найти свой участок можно по ссылке. Время голосования – с 8.00 до 20.00. Процедура представляет собой заполнение бумажного бюллетеня.

ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ

Для этого нужно не позднее 11 марта подать заявление о включении в список избирателей. С 29 января это можно сделать на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в МФЦ или в территориальной избирательной комиссии, а с 6 марта – в участковой избирательной комиссии.

ПО ИНТЕРНЕТУ

Для этого необходимо подать заявления об участии в дистанционном электронном голосовании на Едином портале государственных и муниципальных услуг не позднее 11 марта.

ДОМА

Если избиратель по уважительной причине не можете лично прийти в помещение для голосования, то в период с 7 по 17 марта (до 14:00) ему нужно устно или письменно уведомить об этом свою участковую избирательную комиссию. В один из этих дней нужно ждать визита членов участковой избирательной комиссии.

Если же избиратель проживает на удалённой территории, где нет избирательного участка, то, вероятнее всего, где-то поблизости будет организован пункт выездного голосования. Перечень таких мест появится на сайте Избирательной комиссии Московской области с 9 марта 2024 года.

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#мособлизбирком
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#голосование
#президент
#россия
#московская область
#подмосковье
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Путин: Украина не оставила РФ шансов, создав антироссийский анклав
26 января 2024, 18:30

Фото: Сайт Кремля

Киев начал создавать антироссийский анклав на территории Украины и просто не оставил Москве шансов, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи со студентами-участниками СВО.
«И в то же время активно продолжали работу над созданием антироссийской платформы на территории, которая называется сегодня Украина. Просто анклав такой начали создавать», — напомнил ​глава РФ.

Владимир Путин также подчеркнул, что Запад неоднократно обманывал Россию, обещая не расширять границы Североатлантического альянса.

К тому же, отметил российский лидер, войну на Донбассе начала Украина ещё в 2014 году. У РФ не осталось никаких шансов, кроме как приступить к началу специальной военной операции.

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#владимир путин
#россия
#украина
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Политолог Маркелов: Ельцин пытался доказать Западу свою лояльность
26 января 2024, 18:24

Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской

Политолог Сергей Маркелов прокомментировал информацию о рассекреченной стенограмме переговоров бывшего президента России Бориса Ельцина и его коллеги из США Билла Клинтона о присоединении России к НАТО.
Он высказал предположение, что Ельцин хотел таким образом доказать Западу свою лояльность для установления дружественных отношений со странами мира.

«Ельцин и его команда пытались различными дипломатическими, переговорными и политическими усилиями доказать свою лояльность, чтобы стать членами НАТО. К тому же это доказывало бы антивоенные намерения России. Ведь член альянса не станет воевать с другим членом альянса, так как все ключевые игроки мировой геополитики являлись бы членами одной организации», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.

Политический обозреватель Андрей Перла также допустил, что Ельцин мог предпринимать шаги по сближению с Западом для осуществления безопасности страны.

«Был ли Ельцин предателем, я не знаю. Может быть, и не был. Возможно, он был такой же жертвой западной пропаганды, как большинство населения того времени. А может быть, он считал, что совершает невероятно хитрый ход, обеспечивает безопасность, потому что если мы в одном военном блоке, значит, не враждуем, значит, НАТО не заинтересовано в дальнейшем развале России», — приводит «Царьград» слова Перлы.

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#нато
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#политика
#президент
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В Китае объяснили, зачем НАТО проводит военные учения у российских границ
GT: НАТО проводит масштабные учения из-за провалов ВСУ на СВО
26 января 2024, 17:14

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Страны НАТО проводят крупнейшие за последнее десятилетие учение из-за сокрушительных провалов ВСУ на полях СВО, об этом пишет Global Times.
«Учения проходят в критический момент, когда российско-украинский конфликт переходит в третий год, а в США предстоят выборы. Поскольку украинские войска терпят неудачу за неудачей на поле боя, альянс как инициатор кризиса, решил оказать военное давление на Россию», — пишет автор статьи.

При этом, как заявил старший научный сотрудник Школы глобальных и региональных исследований при Китайском университете Ренмин Ван Сяньчжу, такими действиями страны Североатлантического альянса только сильнее раскалят и без того напряжённую обстановку в европейском регионе. Он также подчеркнул, что в то время, как большинство стран выступают за мирное разрешение российско-украинского конфликта, НАТО инициировала масштабные учения, чтобы возвести градус напряжения до его предела.

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#нато
#китай
#россия
#военные
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Захарова: членство Швеции в НАТО негативно скажется на безопасности в регионе
26 января 2024, 17:13

Фото: iStock/WDnet

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что членство Швеции в НАТО крайне негативно скажется на безопасности Балтийского региона. Об этом Захарова сообщила во время брифинга.
По словам официального представителя МИД РФ, Москва примет ответные меры, чтобы пресечь возможные угрозы и не допустить ослабления обороноспособности России. Захарова подчеркнула, что вступление Швеции в ряды откровенного враждебного к РФ Альянса не сможет усилить в гражданах Швеции чувство защищенности.

Захарова отметила, что возможно на территории Швеции будут размещаться ударные системы и вооружения НАТО.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер ответил в социальной сети X на заявление госсекретаря Энтони Блинкена о вступлении Швеции в НАТО словами о России. Риттер написал, что «нельзя стать сильнее, увеличив свою уязвимость».

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«Уйди с дороги»: Вице-губернатор Техаса предостерёг Байдена от необдуманных действий
Вице-губернатор штата Техас Патрик потребовал от Байдена «уйти с дороги»
26 января 2024, 17:13

Фото: istock / Stadtratte

Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик призвал президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена «уйти с дороги» техасских силовиков. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

Как утверждает Патрик, глава государства должен дать сотрудникам правоохранительных органов штата делать свою работу и защищать границу от нелегальных мигрантов. По словам заместителя губернатора, Байдену и Белому дому стоит «уйти с дороги».

«Крупнейшая ошибка, которую может совершить администрация Байдена, – пойти на конфронтацию с правоохранителями, с нашей армией и нашей национальной гвардией на нашей границе, …когда мы заняты тем, чего хочет американский народ», – заявил вице-губернатор.
Причиной для слов политика стала информация о том, что власти могут перерезать провод, подающий напряжение на колючую проволоку, которая установлена на границе Штатов и Мексики, поскольку эта мера является «жестокой и бесчеловечной».

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрёк образование Техасской Народной Республики. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#губернатор
#дороги
#политика
#администрация
#меры
#информация
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«Уже похоронили»: Сенатор Косачёв описал нынешнее отношение Запада к Украине
Косачёв: Запад уже похоронил Украину и готовится к войне с Россией
26 января 2024, 17:04

Фото: iStock/JARAMA

Западные страны уже похоронили Украину и говорят только об угрозе, которая, якобы, исходит со стороны России, с таким заявлением выступил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своём Telegram-канале.
Косачёв напомнил, что в последнее время западные лидеры всё чаще говорят о неминуемом вооружённом столкновении с Россией, призывая своих граждан готовиться к конфликту в ближайшие годы.

«Сроки разнятся, но суть одна: Россия непременно захочет напасть. Зачем – это уже не так важно. Природа ее такая», — подчеркнул сенатор.

Во всех этих прогнозах, отметил Косачёв, в ближайшие годы Россия успела не только одержать победу на полях спецоперации на Украине, но и подготовиться к конфликту с Североатлантическим альянсом.

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#россия
#нато
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