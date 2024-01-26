В ООН прошло заседание Совета безопасности по сбитому под Белгородом Ил-76

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В ООН прошло заседание Совета безопасности по сбитому под Белгородом военному самолету Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные. Об этом сообщает «Фонтанка».
Отмечается, что представителем Москвы на заседании выступил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Он отметил, что к трагедии может быть причастна военная техника западных стран.
В таком случае, по мнению представителя РФ, ситуация для Запада ухудшится, так как государства, причастные к этому террористическому акту, станут прямыми соучастниками преступления.
Напомним, 24 января ВСУ сбили военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью. На борту судна находилось 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту, в том числе 6 членов экипажа и 3 сопровождающих погибли – всего 74 человека. Украинские издания начали писать, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили информацию с сайтов.
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В таком случае, по мнению представителя РФ, ситуация для Запада ухудшится, так как государства, причастные к этому террористическому акту, станут прямыми соучастниками преступления.
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Екатерина Коршунова