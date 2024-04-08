Полянский: Россия призывает страны поддержать заявку Палестины на членство в ООН

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Заместитель постоянного представителя РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский заявил, что Россия призывает всех членов международного сообщества поддержать заявку Палестины на членство в ООН, передает РИА Новости.
Напомним, 3 апреля стало известно, что в Совете Безопасности ООН началась работа по рассмотрению заявки Палестины о принятии в состав организации. Отмечается, что в число поддержавших заявку Палестины вошли: Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества и группа арабских государств в ООН.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что государства Запада и Израиль не собираются создавать палестинское государство, предусмотренное решением ООН. По мнению министра, Запад и нынешнее израильское правительство не хотят объединения Газы с Западным берегом, как того требует решение о создании государства.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что государства Запада и Израиль не собираются создавать палестинское государство, предусмотренное решением ООН. По мнению министра, Запад и нынешнее израильское правительство не хотят объединения Газы с Западным берегом, как того требует решение о создании государства.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова