Посла Южной Кореи вызвали в МИД РФ из-за односторонних санкций Сеула

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Посла Южной Кореи в Москве Ли До Хуна вызвали в МИД РФ из-за односторонних санкций со стороны Сеула. Об этом говорится в сообщении российского ведомства.
Отмечается, что Ли До Хуну сообщили о том, что санкции в отношении российских физических и юридических лиц стали недружественным шагом Сеула, который был сделан на основании голословных обвинений. По информации российского дипломатического ведомства, такие действия негативно повлияют на отношения государств.
МИД РФ призвал Южную Корею отказаться от санкционно-силовых мер, которые усиливают напряженность и создают опасность для самой республики.
Ранее сообщалось, что Южная Корея ввела санкции против двух российских организаций и двух граждан России, которые, по мнению властей, связаны с ядерной и ракетной программами КНДР. Ограничения ввели против главы ООО «Интеллект» Сергея Козлова и главы ООО «Содействие» Александра Панфилова.
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МИД РФ призвал Южную Корею отказаться от санкционно-силовых мер, которые усиливают напряженность и создают опасность для самой республики.
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Екатерина Коршунова