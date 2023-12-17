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После распада СССР Запад хотел развалить и Россию, заявил Путин

Путин: Запад хотел подчинить Россию себе и использовать ее ресурсы
17 декабря 2023, 10:47
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что у него в начале 2000-х годов было наивное представление о том, что весь мир понимал, что Россия стала другой и нет поводов для противостояния. Об этом Путин сообщил журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на "России 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его телеграм-канале.

Глава государства подчеркнул, что видел негативные действия в политике Запада в отношении нашей страны, в том числе явной была поддержка сепаратизма и терроризма на российской территории. Российский лидер отметил, что после распада Советского Союза западные страны намеревались не только развалить и РФ, но и использовать ее ресурсы.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что хочет подавить Россию и урегулировать ситуацию в Израиле. В ответ на это заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у США нет объяснения такой позиции, также как и у европейских лидеров, которые неоднократно изъявляли подобное желание.

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Daily Express: ВС РФ превосходят ВСУ в строгом соответствии с планом Путина
17 декабря 2023, 09:58

Фото: istockphoto/JARAMA

Превосходство российских войск над украинскими на поле боя очевидна и не вызывает никаких сомнений. Об этом заявил вице-маршал Военно-воздушных сил Великобритании в отставке Шон Белл.
В интервью британскому изданию The Daily Express военный указал, что отсутствие успехов ВСУ на поле боя порождает всё новые и новые проблемы для Киева. Украинская армия с каждым днём теряет свой боевой потенциал, считает британский военачальник. По словам вице-маршала ВВС, успехи российской армии обусловлены изначальными планами президента РФ Владимира Путина.

Шон Белл также отметил уязвимость ВСУ из-за того, что Украина не является членом НАТО. Кроме того, важную роль играют разногласия внутри европейского сообщества, мнения в котором относительно дальнейшей поддержки Киева разделились. Помощь от США также задерживается из-за блокировки этого вопроса в Конгрессе. Шансы Украины на успех стремительно падают, заключил британский военный.

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Украина и Румыния разрешили давний спор о канале «Дунай - Чёрное море»
17 декабря 2023, 09:39

Фото: istockphoto/istockphoto

Бухарест и Киев разрешили многолетний спор по поводу обустройства глубоководного судового хода «Дунай - Чёрное море». Украина согласится с требованиями Румынии при строительстве канала.
Об этом сообщил украинский министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец. Он уточнил, что Киев намерен соблюдать свои евроинтеграционные обязательства по Конвенции Эспо. Министр также добавил, что властям Украины пришлось проделать большую работу и проделать долгий путь для приведение проекта в соответствие с требованиями конвенции, так как Киеву небезразличны добрососедские отношения с Румынией и нормы международного права.

Споры вокруг проекта по углублению русла канала продолжались с 2004 года. Тогда работы были приостановлены по требованию Евросоюза и Румынии до выяснения того, как это может сказаться на дельте реки, которая находится под охраной ЮНЕСКО.

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Кулеба назвал начало переговоров по членству Украины в ЕС лучшим подарком
17 декабря 2023, 09:13

Фото: istockphoto/artJazz

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высоко оценил усилия канцлера ФРГ Олафа Шольца по преодолению вето Венгрии на начало переговоров Евросоюза и Украины по вопросу вступления страны в объединение. Он назвал это «лучшим рождественским подарком из Берлина».
Украинский министр иностранных дел также добавил, что усилия Шольца в данном направлении войдут в историю как акт германского лидерства. Он рассыпался в комплиментах и благодарностях Германии, добавив, что  теперь стало ясно, к кому стоит прислушиваться остальным странам Евросоюза.

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе приняли решение начать переговоры о вступлении в союз Украины, несмотря на противодействие премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который пытался отговорить коллег от этого шага. Ранее он предлагал вообще не включать вопрос о присоединении Украины к ЕС в повестку саммита.

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В СМИ назвали причину снятия Австрией вето на пакет антироссийских санкций
Reutrers: Австрия сняла вето с 12-го после «восстановления в правах» Raiffeisen
17 декабря 2023, 07:57

Фото: istockphoto/Cristina Ionescu

Австрия отозвала своё вето на 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза после того, как Украина исключила группу Raiffeisen Bank International (RBI) из списка «спонсоров войны».
Агентство Reutrers со ссылкой на чиновника ЕС сообщает, что в объединении уже начался процесс письменного утверждения перечня санкций, включенных в 12-й пакет, именно после того, как Австрия добилась удаления банка из украинского списка. 

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины внесло группу RBI в список «спонсоров войны» 23 марта 2023 года. Причиной называлось то, что банк продолжает работу в России, а так же то, что кредитная организация признала ДНР и ЛНР. В компании тогда сообщили о намерении свести к минимуму своё присутствие в России. Вероятно, теперь в таких мерах не будет необходимости.

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Глава Генштаба ЦАХАЛ взял на себя ответственность за гибель трех заложников
17 декабря 2023, 06:58

Фото: istockphoto/e-crow

Глава Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви взял на себя ответственность за трагическое происшествие, в котором израильские силы по ошибке убили трех заложников, удерживаемых ХАМАСом, сообщает газета Yedioth Ahronoth.
Халеви отметил, что Израиль предпримет все необходимые меры, чтобы в будущем избежать подобных инцидентов. Он также выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

15 декабря израильские военные в ходе столкновения в секторе Газа открыли огонь и ошибочно убили трех заложников, приняв их за угрозу. Тела погибших были перевезены на территорию Израиля. ЦАХАЛ немедленно начал расследование инцидента. Армия Израиля также выразила соболезнования семьям погибших.

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Полковник СБУ забил тревогу из-за российских ударов
Полковник СБУ Костенко: Украина не может бороться с планирующими бомбами России
17 декабря 2023, 02:41

Фото: iStock/allanswart

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Роман Костенко признал, что на Украине нет эффективных средств против планирующих бомб, разрабатываемых Россией.
В интервью украинскому телеканалу «Прямой» он заявил, что страна не имеет возможности противостоять использованию этих боеприпасов.

Костенко пояснил, что отсутствие средств, способных предотвратить применение планирующих бомб, делает их использование безопасным для врага, так как Украина не может предотвратить их применение.

Также он подчеркнул, что массовость создания российских планирующих боеприпасов вызывает тревогу. По его словам, Россия имеет возможность изготавливать оружие для ударов в больших количествах, используя запасы советских авиабомб КАБ в качестве базы для разработки этих средств.

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Трамп цитатой Путина раскритиковал политику Байдена
Трамп процитировал Путина и назвал Байдена угрозой демократии в США
17 декабря 2023, 02:23

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Экс-президент США Дональд Трамп использовал слова российского лидера Владимира Путина, чтобы подчеркнуть угрозу для демократии в США, передает РИА Новости.
На митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир он привел цитату Путина, высказанную в сентябре на Восточном экономическом форуме, где российский президент комментировал юридические преследования Трампа в США.

Путин заявил, что такие действия, как преследование Трампа, по его мнению, являются показателем гнилости американской политической системы и непригодности ее для преподавания демократии другим.

Трамп, процитировав Путина, подчеркнул, что это политическое преследование представляет опасность для демократии в США и выразил недовольство тем, как ситуация развивается в стране под руководством Джо Байдена.

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Сотрудник МИД Франции погиб при ударе Израиля в секторе Газа
28-летний сотрудник МИД Франции Толедано погиб при ударе Израиля в секторе Газа
17 декабря 2023, 01:41

Дипломат из Министерства иностранных дел Франции Элиа Толедано погиб в результате израильского удара по дому в секторе Газа.
По данным сайта МИД Франции, Толедано, 28-летний сотрудник, скончался от полученных ранений после бомбардировки Рафаха на юге сектора. Он находился в доме коллег из генконсульства Франции, где произошел удар, погибли около десяти человек.

Также сообщалось о бомбардировке церкви латинского обряда в секторе Газа со стороны Израиля. По предварительной информации, две женщины, престарелая мать и ее дочь, получили несовместимые с жизнью травмы в результате этого обстрела.

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В США заявили о пропаже у Зеленского новогоднего настроения
Newsweek: Зеленский испытывает все больше трудностей из-за конфликта с Россией
17 декабря 2023, 00:53

Фото: iStock/Michele Ursi

Американское издание Newsweek отмечает, что Владимир Зеленский сталкивается с возрастающими проблемами, и на фоне наступления нового года на Украине у президента отсутствует радостное настроение.
Сообщается, что ситуация на фронте конфликта с Россией остается напряженной, а союзники Украины в НАТО сталкиваются с нехваткой боеприпасов для Киева. В США все чаще обсуждают возможность продолжения финансирования украинской стороны.

Подводя итог, автор подчеркивает, что Украина вступает в новый 2024 год с осторожностью и тревожными ожиданиями.

Ранее военный аналитик Чжан Дяньчэн отметил, что Зеленский выразил сожаление по поводу своих предыдущих решений, приведших к началу военной операции России. Эксперт напомнил о возможности мирного урегулирования конфликта, предложенной Москвой.

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) выразили недовольство действиями Зеленского, отметив разрыв между его поступками и интересами народа. В заявлении говорится, что последний пресс-марафон Зеленского подчеркнул причины утраты доверия власти со стороны граждан.

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