После распада СССР Запад хотел развалить и Россию, заявил Путин

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что у него в начале 2000-х годов было наивное представление о том, что весь мир понимал, что Россия стала другой и нет поводов для противостояния. Об этом Путин сообщил журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на "России 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его телеграм-канале.
Ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что хочет подавить Россию и урегулировать ситуацию в Израиле. В ответ на это заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у США нет объяснения такой позиции, также как и у европейских лидеров, которые неоднократно изъявляли подобное желание.
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Екатерина Коршунова