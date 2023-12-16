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В ЕР рассказали подробности о непубличной части встречи фракций с Путиным

Васильев: непубличная часть встречи фракций с Путиным длилась до двух часов ночи
16 декабря 2023, 12:04
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Лидер фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев заявил, что непубличная часть встречи лидеров фракций Госдумы с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу длилась долго. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Васильева, он покинул встречу в два часа ночи.

Ранее председатель думской фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил в беседе с РИА Новости, что президент России Владимир Путин объявит о выдвижении на выборы главы государства в качестве самовыдвиженца.


Напомним, президент России Владимир Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.

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Писториус неожиданно высказался о России и Европе
Reuters: Писториус призвал к перевооружению армий ЕС на фоне растущих угроз
16 декабря 2023, 12:24

Фото: iStock/Allexxandar

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что странам Евросоюза необходимо ускорить перевооружение армии из-за надвигающихся «военных угроз». Об том сообщает агентство Reuters.
По словам Писториуса, в запасе у Европейского союза осталось пять-восемь лет для того, чтобы «наверстать упущенное» в различных сферах: от оружия до общества. Глава минобороны Германии отметил, что РФ серьезно увеличила производство вооружения для обеспечения своих военных сил в условиях украинского конфликта.

Без приведения каких-либо доказательств Писториус сообщил, что Россия угрожает безопасности Молдавии, Грузии и стран Балтии. Он также добавил, что Европа может столкнуться с новыми вызовами в военной отрасли.

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#россия
#европа
#производство
#минобороны
#вооружения
#рф
#фрг
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Стало известно о возможном выдвижении Путина на выборы как самовыдвиженца
Миронов: Путин объявит, что идет на выборы президента как самовыдвиженец
16 декабря 2023, 11:54

Фото: сайт Кремля

Председатель думской фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что президент России Владимир Путин объявит о выдвижении на выборы главы государства в качестве самовыдвиженца. Об этом сообщает РИА Новости.
Миронов отметил, что российский лидер объявит о том, что он пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца во время собрания оргкомитета. По словам председателя думской фракции, «Справедливая Россия» и Народный фронт будут собирать подписи за выдвижение главы государства.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.

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#выборы
#россия
#владимир путин
#президент
#пост
#лидер
#рф
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Шаг Зеленского в США поставил Украину на грань, пишут СМИ
Foreign Policy: визит Зеленского в США ухудшил ситуацию для Украины
16 декабря 2023, 10:55

Фото: РИА Новости/Стрингер

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США только ухудшил ситуацию для Киева. Об этом сообщает Foreign Policy.
Авторы материала сообщают, что республиканцы не намерены продолжать финансировать Украину в разгар кризиса на границе. При этом визит украинского лидера только ухудшил ситуацию.

Администрация президента США Джо Байдена неоднократно указывала высокопоставленным чиновникам Украины завершить контакты с республиканцами в конгрессе, с целью избежания политического давления в дальнейшем.

Напомним, американский лидер Джо Байден объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере 200 миллионов долларов. Это заявление было сделано во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, который посетил Белый дом.

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#сша
#конфликт
#украина
#администрация
#заявление
#всу
#джо
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США отчитали Израиль за атаки на армию Ливана, пишут СМИ
CNN: США отчитали Израиль за 30 атак по позициям ливанской армии с 7 октября
16 декабря 2023, 10:27

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США отчитали Израиль за то, что он с 7 октября совершил более 30 атак на ливанскую армию. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Отмечается, что за период с 7 октября Израиль более 34 раз нанес удары по позициям Вооруженных Сил Ливана. По информации одного из высокопоставленных американских чиновников, в США считают, что истинная цель некоторых из этих атак заключалась в объектах шиитского движения «Хезболлах».

Сообщается, что администрация американского лидера посчитала такие удары со стороны Израиля неприемлемыми.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
#операция
#израиль
#армия
#сми
#министр
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В Польше фальсифицировали экспертизы по авиакатастрофе под Смоленском
Офис Туска: экспертиза по смоленской авиакатастрофе была фальсифицирована
16 декабря 2023, 08:35

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

Ликвидированная в Польше комиссия, которая занималась расследованием обстоятельств крушения самолета экс-президента Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году, фальсифицировала доклады экспертов.
Об этом рассказал журналистам глава канцелярии премьер-министра республики Дональда Туска Ян Грабец, информирует Polskie Radio.

Комментируя решение Минобороны Польши, Грабец обвинил в подлоге экспертизы американских и специалистов из Европы об авиакатастрофе.

«Эта комиссия совершенно точно была поражением во многих измерениях, но прежде всего, если речь идет о престиже Польши, о престиже польского государства», —говорит Грабец. 
Чиновник также считает неэффективным выделение средств на работу комиссии.

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Telegraph: Мэр Лондона Хан отказался передать Кличко подлежащие утилизации авто

Американский военный объяснил, чем их истребитель хуже российского

Слова генсека НАТО о конфликте на Украине назвали безумием
#польша
#политика
#новости
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Telegraph: Мэр Лондона Хан отказался передать Кличко подлежащие утилизации авто
16 декабря 2023, 05:57

Фото: iStock/extravagantni

Мэр Лондона Садик Хан отказал cвоему киевскому коллеге Виталию Кличко в его просьбе отдать машины, которые готовят к утилизации. Об этом пишет издание Daily Telegraph.
Садик Хан объяснил решение тем, что не может нарушить правило Закона об администрации Большого Лондона от 1999 года, согласно которому любая утилизация авто должна принести лондонцам пользу с экономической, социальной и экологической точки зрения. Поэтому, несмотря на солидарность лондонских властей с Украиной, изменить условия программы по утилизации авто ради экспорта невозможно.

Напомним, что в августе 2023 года площадь зоны сверхнизких выбросов была увеличена втрое, охватив весь Большой Лондон. Владельцы устаревших авто стали обязаны платить 12,5 фунта в сутки за проезд в зоне сверхнизких выбросов. Для поощрения утилизации таких машин власти придумали разовую выплату автомобилистам в размере двух тысяч фунтов.

Мэр Киева Кличко, узнав об этой инициативе, предложил отправить на Украину часть предназначенных для утилизации машин, в особенности внедорожников и грузовиков, которые могли бы пригодиться в зоне боевых действий.

При этом многие представители британской консервативной партии и организаций, которые помогают Украине, также остались не удовлетворены ответом мэра Лондона. В частности, в окружении политика Сьюзан Холл, которая хочет стать кандидатом на выборах мэра Большого Лондона в 2024 году, уже заявили о готовности изменить закон ради помощи Киеву.

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#утилизация
#машины
#великобритания
#украина
#киев
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Американский военный объяснил, чем их истребитель хуже российского
Экс-подполковник армии США Расмуссен объяснил, чем F-35 хуже российского Су-57
16 декабря 2023, 05:13

Фото: iStock/Robert_Michaud

Американский истребитель F-35 имеет преимущества в идеальных, «сферических» условиях, но уступает российским и китайским аналогам в реальных боевых действиях. Об этом рассказал РИА Новости подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен
«Эксплуатационная эффективность, ухудшение работы датчиков и связи, скорее всего, поставит его в невыгодное положение в бою с российскими и китайскими истребителями один на один», — отметил бывший подполковник. Это объясняется тем, что как российский Су-57, так и китайские J-20 и J-31 имеют над «американцем» серьёзные преимущества по скорости, дальности и маневренности.

Кроме того, F-35 имеет проблемы с надежностью и долговечностью, и эксперты уже усомнились в его способности действовать удаленно от логистической поддержки (в частности, так считает бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски).

Истребитель Су-57 российского производства намного превосходит американский F-35 в огневой мощи. Об этом сообщает американское издание Military Watch Magazine. По мнению обозревателя, Су-57 выделяется уникальной возможностью применения в разных боевых ситуациях и обладает высокой дальностью стрельбы и различным арсеналом дальнобойных ракет.

«Более легкий американский F-35 ограничен всего четырьмя ракетами. Су-57 вмещает восемь ракет, в том числе шесть ракет дальнего радиуса действия <…> Он выделяется тем, что он может не только нести ракеты «воздух-воздух» гораздо большей дальности, но также иметь на вооружении крылатые ракеты большой дальности, в том числе для использования в реальных боевых операциях», — пишут авторы материала.

В публикации также пишут, что Су-57 обеспечивает дальность поражения в 400 км, а это может позволить уничтожать самолеты врага в 2 раза дальше, по сравнению с F-35. Авторы также отмечают, что российский истребитель намного быстрее.

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#истребитель
#россия
#сша
#китай
#армия
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Слова генсека НАТО о конфликте на Украине назвали безумием
Депутат ЕП Уоллес: Слова Столтенберга об украинском конфликте — безумие
16 декабря 2023, 04:30

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о провоцировании конфликта на Украине являются безумными. Такое мнение в соцсети X (экс-Twitter) высказал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
По словам Уоллеса, Вашингтон и Брюссель стремились затянуть украинский конфликт, тратя на это миллиарды долларов, в то время как глава Североатлантического альянса «хвастался тем, что они его спровоцировали». При этом Украина в итоге всё равно оказалась разрушенной.

«Для чего это? Чтобы удовлетворить геополитические интересы США? Безумие...», — высказался европарламентарий.
Ранее в  интервью украинскому телеканалу ICTV Столтенберг заверил, что западные союзники продолжат оказывать Киеву существенную и значительную поддержку. По его словам, страны НАТО демонстрируют готовность к этому не только на словах, но и на деле. В качестве примера этого глава альянса привел Румынию, которая намерена создать у себя в стране центр по обучению украинских пилотов управлению истребителями F-16.

Такие заявления были сделаны на фоне позиции Венгрии, власти которой открыто выступают за прекращение боевых действий и начало мирных переговоров. Новое правительство Словакии во главе с Робертом Фицо прекратило военную поддержку Украины, ограничившись только гуманитарной помощью. В Нидерландах по итогам голосования лидирующие позиции в парламенте заняла крайне правая «Партия свободы», которая выступает, в частности, за прекращение поставок вооружений Киеву.

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#нато
#европа
#украина
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Россия и США до сих пор информируют друг друга о пусках межконтинентальных ракет
Командующий РВСН Каракаев рассказал о контактах России и США по пускам ракет
16 декабря 2023, 03:26

Фото: iStock/grynold

Москва и Вашингтон, несмотря на охлаждение отношений, продолжают информировать друг друга о планирующихся пусках межконтинентальных ракет, а также баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ). Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН), генерал-полковник Сергей Каракаев.
«Российская Федерация не менее чем за сутки информирует американскую сторону о любом планируемом пуске МБР (межконтинентальной баллистической ракеты) и БРПЛ. Соединенные Штаты Америки также представляют аналогичные сведения», — рассказал генерал-полковник.

Ранее командующий РВСН рассказывал, что в таком уведомлении указываются планируемые дата пуска, место пуска и район падения боеголовок. Обязанность информирования обо всех ракетных пусках не менее чем за 24 часа до них вытекает из заключённого ещё в 1988 году соглашения между СССР и США.

Что касается количества межконтинентальных боевых ракет и боевых блоков, входящих в группировку РВСН, то открыто, по словам Каракаева, можно говорить только о нижнем пороге количества МБР и боевых блоков, определённом для группировки Стратегических ядерных сил России Договором СНВ-3 2010 года. Для Стратегических ядерных сил России — это 700 носителей и 1550 боевых блоков, из которых 60 процентов как раз и принадлежат РВСН.

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#ракета
#россия
#сша
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