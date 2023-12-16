В ЕР рассказали подробности о непубличной части встречи фракций с Путиным

Фото: сайт Кремля
Лидер фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев заявил, что непубличная часть встречи лидеров фракций Госдумы с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу длилась долго. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Васильева, он покинул встречу в два часа ночи.
Ранее председатель думской фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил в беседе с РИА Новости, что президент России Владимир Путин объявит о выдвижении на выборы главы государства в качестве самовыдвиженца.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.
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Ранее председатель думской фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил в беседе с РИА Новости, что президент России Владимир Путин объявит о выдвижении на выборы главы государства в качестве самовыдвиженца.
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Екатерина Коршунова