Послу США Трейси в МИД РФ вручили ноту из-за поддержки нежелательных НКО

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МИД РФ вызвал посла США в России Линн Трейси, где ей вручили ноту с требованием прекратить любое содействие деятельности нежелательных НКО. Об этом сообщили в российском МИД.
«Седьмого марта в МИД России была вызвана глава американской дипмиссии Л.Трейси, которую уведомили о признании нежелательными в Российской Федерации трех НКО США ("Американские советы по международному образованию", "Культурные перспективы" и "Институт международного образования")», - говорится на сайте ведомства.
Уточняется, что перечисленные НКО реализуют программы и проекты антироссийской направленности при поддержке посольства США. Трейси вручили официальную ноту, где требуется прекращение в содействии данным организациям.
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