Посол США Трейси рассказала, что ей нравится ездить в московском метро

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Посол США в России Линн Трейси рассказала, что ей нравится ездить в московском метро. Об этом говорится в телеграм-канале посольства.
Трейси отметила, что регулярно пользовалась метро, когда жила в Москве раньше. Год назад дипломат вернулась в Москву, с тех пор она также отдает предпочтение этому виду транспорта.
По словам Трейси, метро в Москве серьезно разрослось с 1980-х годов, когда она впервые им воспользовалась. На сегодняшний день метро стало более современным. Посол подчеркнула, что поездки на метро никогда не смогут ей надоесть, а воспоминания о поездках того времени вызывают у нее исключительно положительные эмоции.
Ранее сообщалось, что американский журналист Такер Карлсон посетил российское предприятие быстрого питания «Вкусно и Точка». Помимо этого, стало известно, что Карлсон решил оценить разницу американского McDonald’s и российского аналога.
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По словам Трейси, метро в Москве серьезно разрослось с 1980-х годов, когда она впервые им воспользовалась. На сегодняшний день метро стало более современным. Посол подчеркнула, что поездки на метро никогда не смогут ей надоесть, а воспоминания о поездках того времени вызывают у нее исключительно положительные эмоции.
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Екатерина Коршунова