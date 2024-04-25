Посол Гармонин назвал конференцию по Украине в Швейцарии шумной пиар-акцией

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Посол России в Берне Сергей Гармонин заявил, что конференция по миру на Украине в Швейцарии, которая состоится в июне, превратится в шумную, но пустую пиар-акцию, так как РФ не будет принимать в ней участие. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам дипломата, Россия не видит смысла участвовать в мирных мероприятиях на Украине, которые базируются на мирной формуле украинского лидера Владимира Зеленского, состоящей из ультиматумов по отношению к Москве без какого-либо учета реальности. Гармонин отметил, что без участия России любые разговоры об урегулировании украинского конфликта лишены каких-либо перспектив.
Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Россия не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если поступит официальное приглашение.
Напомним, 15–16 июня в Швейцарии состоится мирная конференция по Украине. По предварительной информации, в ней примут участие представители от 80 до 100 государств. Пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер рассказал, что эта конференция будет проведена по просьбе Киева.
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Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Россия не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если поступит официальное приглашение.
Напомним, 15–16 июня в Швейцарии состоится мирная конференция по Украине. По предварительной информации, в ней примут участие представители от 80 до 100 государств. Пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер рассказал, что эта конференция будет проведена по просьбе Киева.
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Екатерина Коршунова