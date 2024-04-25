Захарова объяснила вето России на резолюцию США по ядерному оружию в космосе

Фото: Официальный сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что Россия выступила против резолюции США и Японии о запрете размещения оружия в космосе из-за попытки Вашингтона через Совет безопасности ООН создать новые правовые обязательства в области космической безопасности.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства заявила о необходимости сохранения космического пространства свободным от оружия любого вида, а также напомнила про Договор о космосе 1967 года.
Уточняется, что РФ и КНР предложили свои поправки к резолюции для предотвращения возможного негативного воздействия на сферу космической безопасности.
Напомним, 24 апреля РФ наложила вето на резолюцию США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе. Москва является единственным членом Совбеза ООН, который проголосовал против документа. Отмечается, что Совбез ООН не принял поправку РФ и КНР к проекту резолюции США, призывающую принять срочные меры для предотвращения размещения любых видов вооружений в космосе.
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Уточняется, что РФ и КНР предложили свои поправки к резолюции для предотвращения возможного негативного воздействия на сферу космической безопасности.
Напомним, 24 апреля РФ наложила вето на резолюцию США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе. Москва является единственным членом Совбеза ООН, который проголосовал против документа. Отмечается, что Совбез ООН не принял поправку РФ и КНР к проекту резолюции США, призывающую принять срочные меры для предотвращения размещения любых видов вооружений в космосе.
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Екатерина Коршунова