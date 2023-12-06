Посол Израиля Александр Бен Цви завершает миссию в России

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Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что завершит свою миссию в Москве в конце декабря. Об этом пишет ТАСС.
«Я в конце декабря заканчиваю свою миссию в Москве и выхожу на пенсию», — цитирует агентство слова собеседника.
Бен Цви добавил, что его место займёт Симона Гальперин. Она прибудет в Москву на следующий день по завершении миссии действующего посла.
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