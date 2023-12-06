США и Украина 6-7 декабря проведут конференцию по вопросам развития ВПК

Украина и США проведут в Вашингтоне 6-7 декабря конференцию по вопросам взаимодействия в сфере военной промышленности. Об этом пишет РИА Новости.
На фоне этого в Белом доме заявили, что мероприятие позволит представителям ВПК обеих стран обсудить возможность совместного производства и другие форматы взаимодействия.
Со стороны США ожидается участие представителей Совета нацбезопасности, госдепартамента и Пентагона.
С украинской стороны в конференции примут участие представители офиса президента Владимира Зеленского, министерств обороны, иностранных дел и стратегической промышленности.
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Диана Аванесян