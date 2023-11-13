Посол Израиля Александр Бен Цви заявил о появлении нового вида антисемитизма

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Пропалестинские акции проводят не для того, чтобы поддержать мусульман, а против евреев. В этом убежден посол Александр Бен Цви.
Об этом посол Израиля в Москве Александр Бен Цви сказал корреспондентам, пишет РБК.
Бен Цви напомнил о лозунге From the river to the sea Palestine will be free («От реки до моря Палестина будет свободной»), который звучит на акциях в поддержку Палестины.
Днём ранее появилась информация о том, что Израиль подписал соглашение с Финляндией об отправке системы ПРО «Праща Давида». Стоимость сделки составила 317 млн евро.
Но поставки оказались под угрозой из-за эскалации конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) столкнулась с нехваткой снарядов, в том числе для систем ПВО малой дальности.
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«Идут лозунги, звезда Давида в мусорном ведре, и «надо очистить мир». От кого? От чего? Это уже не против политики государства Израиль. Против политики государства Израиль у нас внутри Израиля, слава Богу, [проходят] демонстрации», — сказал Александр Бен Цви.
«А где Израиль? Если между рекой и морем будет свободная Палестина, то где Израиль находится? В море? Это уже говорит об уничтожении государства Израиль», —говорит Александр Бен Цви.
«Я должен сказать прямо: это не 1940-е годы. Мы в концлагерях и так умирать не будем. Мы будем защищаться, и это будет стоить врагу большую цену», —заявил в заключении Александр Бен Цви.Ранее сообщалось, что конфликт в секторе Газа не позволяет Израилю осуществить передачу Финляндии систем ПВО «Праща Давида», пишет Military Watch.
Днём ранее появилась информация о том, что Израиль подписал соглашение с Финляндией об отправке системы ПРО «Праща Давида». Стоимость сделки составила 317 млн евро.
Но поставки оказались под угрозой из-за эскалации конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) столкнулась с нехваткой снарядов, в том числе для систем ПВО малой дальности.
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Мария Фирсова