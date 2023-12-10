Американский сенатор назвал шаг, которого Украине не избежать

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Для завершения конфликта Украине придётся уступить России часть территорий. Об этом заявил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс в программе State of the Union на телеканале CNN.
Он отметил, что в интересах США признать необходимость территориальных уступок для завершения конфликта.
Также Вэнс выступил против выделения дополнительного финансирования Украине, поскольку страна уже точно не сможет одержать победу над Россией. Он также напомнил, что предыдущие пакеты военной помощи не привели к особым успехам ВСУ и не поспособствовали завершению конфликта. Соответственно и новые средства не помогут.
В завершение он отметил, что у все политики понимают, что конфликт завершится за столом переговоров. А идея о том, чтобы вернуть Украине границы 1991 года абсурдна, в неё никто не верит.
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Также Вэнс выступил против выделения дополнительного финансирования Украине, поскольку страна уже точно не сможет одержать победу над Россией. Он также напомнил, что предыдущие пакеты военной помощи не привели к особым успехам ВСУ и не поспособствовали завершению конфликта. Соответственно и новые средства не помогут.
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Анастасия Чинкова